Китай не послушал Горбачева и обогнал Россию навсегда

Мир ещё признает открытия китайских учёных и инженеров, когда, наконец, поймёт, что отнюдь НЕ вся мировая наука и техника сосредоточена в странах Запада…

Китайская пословица гласит: «Бу яо шуо хаотин хуа». Смысл такой: «Не надо расточать приятных слов — работай быстро, старательно, но молча…»

Без шума, без похвальбы, без хайпа…

«Небесный глаз»

«Небесный глаз» спрятан в горах провинции Гуйчжоу — самого южного и самого труднодоступного региона страны. Гигантский радиотелескоп FAST 500 метров в диаметре. FAST — наиболее чувствительный радиотелескоп в мире. Работа над проектом ценой в 180 миллионов долларов началась в 2011 году. И уже в июле 2016-го был закончен монтаж основной конструкции телескопа — 4450 панелей величиной с 30 (!) футбольных полей. Задания FAST включают исследование нейтрального водорода в космосе. Значит ли это, что китайцы уже приступили к реальным поискам планет, пригодных для жизни человека и всех других обитателей Земли?

Пекин, по традиции, на такие вопросы отвечает либо уклончиво, либо не отвечает вовсе…

А что же наш, некогда знаменитый и крупнейший в мире радиотелескоп «РАТАН-600», построенный в Карачаево-Черкессии в 70-е годы прошлого века? Ведь его диаметр почти на сто метров больше китайского. Дело в том, что зеркала телескопа должны иметь идеальную параболическую форму, но время — безжалостно. Многолетняя борьба за реанимацию уникального объекта закончилось выделением в 2015-ом году ста миллионов рублей.

— Меня иногда спрашивают: «Почему у вас на телескопе написано „СССР“? А я говорю: вот пусть Россия построит что-то подобное — напишем „Россия“ … Уже несколько поколений школьников не изучали предмет „астрономия“. Кто ж будет работать?..

После полёта Гагарина в космос Джон Кеннеди признал: „Россия выиграла космическую гонку за школьной партой на уроках астрономии, математики, физики…“

Сегодняшний девиз китайской государственной школы гласит: „Мы учимся, пока мы живём — мы живы, пока мы учимся“. Школьники в Китае вкалывают на занятиях по десять часов в день в течение 12-ти лет. Летние каникулы — максимум две недели. Алгебра, информатика, естествознание и в первую очередь устройство Вселенной — в безусловном приоритете. Важнее — только каллиграфия (иероглифы) и путунхуа (пекинский диалект). Не забыта и идеология — тщательное изучение величия Китая, его уникального, особого, пути развития.

»Солнечный путь»

Китайский суперкомпьютер «Sunway-TaihuLight», расположенный в провинции Цзянсу в 2017 году завоевал звание самого быстрого компьютера в мире. Массивный суперкомпьютер побил рекорд своего предшественника «Tianhe-2» — тоже китайца, построенного на базе чипов Intel. В отличие от Tianhe-2 («Млечный путь-2»), «Солнечный путь» использует только процессоры, разработанные и произведённые в КНР. Он почти в три раза успешнее старого рекордсмена. Производительность суперкомпьютера составляет 93 квадриллиона вычислений в секунду. Один квадриллион — это тысяча триллионов или миллион миллиардов. Китайское чудо заставило американский «Титан» системы «Cray Xk7» — самый мощный суперкомпьютер США — почувствовать себя не очень комфортно. «Титан» скатывается на третье или даже четвёртое место рейтинга, в котором значатся 500 суперкомпьютеров со всего мира. В КНР их — уже 167, в США — ещё 165.

Что касается российских суперкомпьютеров, то пока в рейтинг «TOП-500» их попало всего семь. Самый мощный из них — «Ломоносов-2» из МГУ — занял 41-ю позицию в мире.

С самого рождения каждого китайца учат: «Кто за глаза ругает тебя — тот боится тебя. Кто в глаза хвалит тебя — тот презирает тебя…»

Именно поэтому в далеком 1989-ом году отец Нового Китая — Дэн Сяопин — не внял настойчивым советам Горбачева , которого без меры расхваливали тогда на Западе и ставили другим в пример. Дэн решительно раздавил танками свой майдан — бессрочный митинг студентов и интеллигенции на площади Тяньаньмэнь. Китайский лидер выдержал бешеный шквал обвинений со стороны тех, кто присвоил себе высокое звание «мирового сообщества». Он знал, что однажды вслед за лестью придёт презрение, а за руганью — страх, уважение, почёт.

Сегодня умершего в 1997-ом году Дэн Сяопина чтут и благодарят всем Китаем. В России про живого Михаила Горбачёва этого не скажешь… Китай сохранил многонациональное единство, он увеличил своё могущество и богатство, а СССР был предательски, бесславно уничтожен…

Чудо скоростных дорог Китая

Общая протяжённость новых скоростных железнодорожных маршрутов в КНР уже превысила соответствующий показатель Японии Европейского Союза и США вместе взятых. Никто толком даже удивиться не успел!

Большой инфраструктурный проект стартовал в 2000-ом году. К 2010-ому он вышел на проектную мощность (затраты — до 150 миллиардов долларов в год). Произошла полная замена подвижного состава — японские, немецкие и французские скоростные локомотивы уступили место технике исключительно китайского производства. Появился серийный рельсовый поезд «CRH 380А», развивающий скорость 480 километров в час. Правда, после крушения в 2011 году, китайцам всё-таки пришлось ввести ограничение — до 300 километров в час. Но досадные промахи никак не влияют на реализацию проекта в целом. К 2020-ому году скоростная железнодорожная сеть свяжет между собой все города-миллионники КНР и достигнет запланированного показателя — 30 тысяч километров.

Стратегия развития российских железных дорог до 2030 года обещает нам 50 скоростных маршрутов и общую протяжённость 12 тысяч километров, включая участки, где можно будет развивать до 300 километров в час.

От Китая мы сейчас отстаём весьма ощутимо. Для таких футуристических проектов, как магистрали 21-го века, стране жизненно необходима внушительная подушка финансовой безопасности. По данным МВФ, Китай скопил в своих госрезервах (включая Гонконг ) почти четыре (!) триллиона долларов США. У России сейчас есть только 464 миллиарда.

КНР не имеет в обозримой перспективе реальных конкурентов по объёму государственной заначки. Ближайшие соперники — расчетливые японцы — сумели сэкономить себе на будущее один триллион 400 миллиардов в американской валюте. И здесь скрывается ещё один (возможно самый главный) сюрприз из китайской шкатулки…

К чему привели четыре десятилетия китайских реформ? Китай сегодня — мощная ядерная, космическая, промышленно-финансовая держава. Некоторые эксперты уже сейчас отдают ей пальму первенства по общему объёму экономики среди всех стран мира. Для КНР подобрали образный и весьма почётный термин — «мировая мастерская». Так оно и есть. Какой бы товар вам не захотелось бы купить, вы постоянно упираетесь взглядом в одну и ту же надпись «MADE IN CHINA».

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