Ребус Путина 

Седьмого мая Владимир Путин вступит в должность президента России, с которой он и не уходил. Фактически правление Путина началось в 1999 году и обещает быть пожизненным. Несменяемость первого лица государства сводит на нет все обсуждения новых лиц во власти к техническим перестановкам в правительстве и администрации президента. Эти перестановки, несомненно, произойдут, но они не принесут перемены в политике. Главное требование Путина к правительству и администрации — обеспечение стабильности личной власти — выполняется, и потребность в кардинальных переменах отсутствует у самого Путина, его в целом всё устраивает. Задача предстоящей кадровой чехарды заключается в том, чтобы придать оживление давно закостеневшей системе и создать имитацию развития при полном отсутствии намерения что-то реально менять в государственном устройстве России и самой жизни страны. Решением этого ребуса и занят сейчас Владимир Путин. Совершенно очевидно, что Путина устраивает Дмитрий Медведев как глава правительства. Да, Медведев не пользуется авторитетом и уважением в обществе, он стал посмешищем для миллионов граждан, с ним не связаны никакие надежды общества на перемены в стране, но как раз по этим причинам Медведев устраивает Путина. Путину нужен такой глава правительства, который не играл бы никакой самостоятельной политической роли и в принципе не претендовал бы на неё. Медведев, безусловно, не является никаким конкурентом Путину, он абсолютно безопасен для Путина, и железное тому доказательство — его четырехлетнее безвольное сидение в путинском кресле. Он обладал всеми рычагами власти, с помощью которых мог удалить Путина из власти или как минимум притязать на продление своей власти, но даже не притронулся к этим рычагам. Медведев обещал Путину «передержку» строго на четыре года и сдержал своё слово. Именно такого «президента на четыре года» искал Путин, именно поэтому были отвергнуты другие кандидатуры, именно поэтому тандем не распался до сих пор. Медведев прошёл испытание властью и не воспользовался ею. Медведев — это часть Путина. Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Нет, не было и не будет никакого правительства Дмитрия Медведева, есть только правительство Владимира Путина, он руководит им непосредственно и проводит оно политику Владимира Путина, а не Дмитрия Медведева, политики которого просто не существует. Медведев необходим Путину для принятия и проведения в жизнь крайне непопулярных в обществе решений (повышение пенсионного возраста, повышение налогов, ужесточение требований к регионам), и возложить эти действия Путин решил на давно и безысходно непопулярного Медведева. Есть в латинском языке выражение: Experimentum in anima vili — опыт на малоценном организме, буквально — действие с малоценным телом (жизнь которого не имеет ценности). Медведев выступает для Путина именно таким телом. Сложно предположить, понимает ли он сам свою унизительную роль, но кого интересует это понимание, если роль покорно принята и спектакль играется как по нотам? Менять актёра на этой роли Путину не нужно. Медведев будет находиться в кресле премьер-министра ровно столько времени, сколько это будет устраивать Путина. Как только Путину потребуется сбросить балласт со своего корабля и снять таким образом часть общественного напряжения, он это спокойно сделает. Путин — функциональный циник, и он создал государство функционального цинизма. Медведев — правильная шестерёнка в этом государстве. При этом Медведев является главой путинской партии «Единая Россия» — партии, в которой Путин лично не состоит и парламентским статусом которой он не стал пользоваться для выдвижения в президенты, дистанцировавшись от непопулярной в обществе политической структуры, которую сам же неформально возглавляет. Через эту партию, обладающую абсолютным большинством во всех государственных парламентах России, Путин проводит все свои непопулярные решения, и такая партия во главе с таким председателем его полностью устраивает. Отправлять в отставку не просто премьер-министра, а председателя де юре правящей собственной партии Путин не будет. Владимир Путин и Алексей Кудрин. Но ведь надо что-то показать обществу (не только российскому, но и мировому, отношения с которым у Владимира Путина находятся в самой низшей точке за все годы его правления)? Надо изобразить перемены?Надо. И так появляется фигура Алексея Кудрина, партнера Путина со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга во главе с Анатолием Собчаком, бывшего министра финансов, с которым сам Путин связывает годы наивысшего бюджетного благополучия страны. Кудрин, возглавляющий в последние годы «Комитет гражданских инициатив» — лояльную лично Путину исследовательскую и общественную структуру — судя по всему, принял предложение вернуться во власть и в ближайшие дни будет назначен либо заместителем председателя правительства (забрав у Медведева экономический и административный блок), либо заместителем руководителя администрации президента с той же сферой ответственности. Зачем Кудрин снова потребовался Путину, если ничего по существу Путин менять не намерен?Кудрин абсолютно лично лоялен Путину, и для Путина это принципиально важно. Алексей Кудрин потребовался для того, чтобы запустить машину бюрократической реформы, которая должна «перемешать» всё и всех, но не затронуть основы личной власти Путина. Кудрин — опытнейший бюрократ, он хорошо понимает, как можно действовать «решительно и бесповоротно», не ставя под угрозу личную власть начальника. Именно для такой реформы Путин призвал Кудрина. Кроме того, Кудрин остаётся мифически популярен на западе. Возможно, ему поручат невыполнимую при отсутствии коренных перемен в политике миссию — пройти по минному полю российско-европейских и российско-американских отношений и разминировать это поле хотя бы частично, расчистить на этом поле тропинку для выхода Путина из фактически сложившейся международной изоляции, почти блокады, найти способ отменить хотя бы часть международных санкций, парализовавших экономику России. При этом Кудрин хорошо знает российскую олигархию — пул крупнейших предпринимателей и держателей собственности, присягнувших Путину в начале его президентской карьеры и ставших его спонсорами, его вассалами и заложниками его политики. Нити манипулирования олигархами — в руках Путина, корни их собственности — в известных властям оффшорах, но перспектив экономического роста у них сейчас — практически никаких, мировые санкции поступательно делают своё дело. Кудрину будет поручено спасти не просто императора Путина, но круг питающих его власть олигархов-вассалов, экономические империи которых рушатся на глазах в результате внешней политики Путина, и деться с его яхты они никуда не могут, и выполнять задачу наполнения бюджета и ключевых личных карманов доходами они уже не могут. Других олигархов у Путина нет. «Отмолить» эту публику у Запада предстоит Алексею Кудрину в условиях, когда менять внешнюю политику Путин категорически не намерен. Нельзя не сказать, что Алексей Кудрин пытался в рамках «Комитета гражданских инициатив» создать дискуссионное пространство для обсуждения не только экономической, но и политической ситуации в стране. Он сам по острым темам не высказывался, но создавал возможности для этих высказываний другим людям. Демократическая оппозиция и эксперты этой возможностью пользовались, что создало Кудрину уважение в обществе. Но невозможно представить себе, чтобы Кудрину было дано Путиным поручение провести реальную политическую реформу — обеспечить разделение властей, независимость суда, свободу слова и свободу массовой информации, защиту частной собственности, честные выборы. Без таких реформ невозможно по существу изменить абсолютно ничего, но такой реформы Путин не допустит. И это означает, что миссия Алексея Кудрина невыполнима. Невозможно построить эффективное современное государство в неестественной и даже противоестественной политической системе. А Путин хочет получить эффективное государство при неизменности политического курса и сохранении всех ключевых действующих лиц в правящей элите. Он обязан этим людям своей властью, эти люди обязаны ему своим положением. Поэтому Путин вот уже почти двадцать лет тасует одну и ту же кадровую колоду, временно уводя в тень одних и выставляя на первый план других. Он овладел искусством менять лица, не меняя содержание самой политики. При таком подходе (а подход не изменится) лица и должности, которые эти люди занимают, перестают иметь существенное значение. «А вы, друзья, как ни садитесь…». Ожидания перемен от четвёртого (по существу пятого) срока Владимира Путина иллюзорны, как надежды на светлое будущее в процессе строительства коммунизма. Ребус Путина не имеет решения. Весь свой очередной срок Владимир Путин будет решать одну главную задачу — удержания личной власти, задачу сохранения и укрепления государственной системы, на которой держится его монопольная власть. Эта система не приемлет и не примет никаких перемен, которые могут поставить под сомнение её монопольное положение в стране. Косметические ремонты эта система может производить ежедневно, а капитальный ремонт в ней невозможен — система этому яростно воспротивится. Эту систему невозможно модернизировать, невозможно сделать современной. Система Владимира Путина уничтожила политическую конкуренцию в России и никогда не будет её восстанавливать. Эта система никогда не сделает ставку на свободного человека, не будет защищать его права и свободы. Эта система никогда не будет открыта миру, потому что свободный мир для неё враждебен. Система Владимира Путина опасна для России, потому что она закрепляет отставание нашей страны от стран развитого мира на десятилетия и делает из России обочину мира, логово мракобесия и противника прогресса. Система Владимира Путина равнодушна к интересам российского общества и хочет продлить своё существование максимально долго, по возможности — навсегда, если потребуется — любой ценой. Поэтому лица в этой системе превращаются в маски, которые меняет по своему произвольному решению хозяин театра, на сцене которого идёт только один спектакль — «Путин навсегда». Отмена этого спектакля возможна только в двух случаях: когда хозяин уйдёт сам (что не планируется) или когда публика в театре перестанет быть зрителем и потребует смены репертуара.