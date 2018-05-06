Программа защиты свидетелей: как это работает в России 

Один из главных факторов в деле раскрытия любого преступления — показания свидетелей. Но порой люди не хотят разглашать следствию известные им факты. Одна из причин этого — страх. Человека могут запугать и заставить замолчать. Для таких случаев в России действует специальная программа защиты свидетелей. Как она работает?
Под крылом МВД
В России обеспечение безопасности свидетелей происходит в соответствии с федеральным законом, принятым еще в 2004 году. До этого в нашей стране также применялись соответствующие меры в случае необходимости, однако принятый нормативно-правовой акт позволил систематизировать эту деятельность, сделал ее в целом эффективнее. Занимается этим особое подразделение в системе МВД — Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите (УОГЗ). В целом подобные мероприятия делятся на несколько категорий. Во-первых, это охрана жилья человека, дающего показания, сохранение конфиденциальности сведений о данном лице. Во-вторых, если уровень угрозы для свидетеля повышен, правоохранители могут пойти на смену места жительства гражданина, а также выдачу ему новых документов. Еще более радикальные меры — пластические операции. Но это крайняя мера, когда свидетель стоит перед реальной угрозы расправы. По данным Министерства внутренних дел, только за четыре года (с 2009 по 2013) с просьбой о госзащите обратились более 12 тысяч человек. Почти треть из них — потерпевшие, которым угрожали виновники инцидентов и связанные с ними лица. Другая треть — свидетели преступлений. При этом около восьми процентов обратившихся составили подозреваемые и обвиняемые. Они опасались давления со стороны других фигурантов следствий.
Как зеницу ока Обычно свидетеля охраняют несколько сотрудников органов внутренних дел. В их задачу входит пресечение возможной физической угрозы лицу, а также недопущение уничтожения его имущества. Если угроза свидетелю невелика, к нему могут приставить одного оперативника, однако в самых тяжелых случаях их количество может достигать пяти человек и более. Охранять гражданина могут круглосуточно, находясь на дежурстве около его дома. Также предусмотрена возможность наблюдения только в определенное время. При этом сам защитник должен иметь хорошую физическую подготовку, обладать высокой психологической устойчивостью, отлично управляться с холодным и огнестрельным оружием, а также уметь распознавать слежку за его клиентом. Еще один важный пункт — выдача свидетелю личных средств защиты, к примеру, бронежилета, а также средств связи — рации или сотового телефона. При этом жилище клиента могут снабдить «тревожной кнопкой».
Новая биография
Существуют и более радикальные меры защиты. Обычно к ним прибегают, если гражданин проходит свидетелем в категории тяжких или особо тяжких преступлений, а также, если правоохранители посчитают, что к угрозам в его адрес могут прибегнуть влиятельные третьи лица. Одна из таких мер — смена паспорта. В документе человеку указывают другие фамилию, имя и отчество. Порой меняют даже школьный аттестат, диплом и прочее. Таким образом, фактически создается новая биография человека. Также предусмотрена возможность смены места жительства, учебы и работы. При этом человеку должны предоставить рабочее место не хуже прошлого: с равными условиями труда, заработной платой. Для защиты свидетелей предусмотрены и специальные безопасные места — квартиры, дома, дачи. Все это служебные помещения, находящиеся на балансе органов внутренних дел. В особо тяжелых случаях могут пойти на пластические операции. Но прибегают к этому крайне редко, к тому же изменения внешности проводятся исключительно с согласия свидетеля.
Защита от «хадишевских»
Одно из самых громких дел начала «нулевых» — суд над членами казанской банды «Хади Такташ». Их обвиняли в убийствах, вымогательствах, сутенерстве, отмывании денег и прочих «подвигах». Свидетелей по делу «хадишевских» набралось больше 500 человек. Зная о силе и влиянии преступников, свидетелям организовали надежную защиту. На судебные заседания их привозили в масках и спецодежде, показания они давали не в самом зале суда, а в отдельной комнате (картинка оттуда транслировалась на экран перед судьей), их фигуры изменяли (делали специальные подкладки под одежду). При этом показания свидетели давали через искажающий голос аппарат.
Иркутский головорез
Активно свидетелей защищали и по резонансному делу иркутского авторитета, главаря банды Александра Константинова. Он устроил кровавую войну за передел сфер влияния в регионе. Одного из ценных свидетелей под надежной охраной вывезли из города и поселили на конспиративной квартире за сотни километров от Иркутска — в центральной России. За информацию о его местонахождении связанные с Константиновым криминальные элементы предлагали тысячи долларов, однако оперативники смогли обеспечить безопасность клиента.