Программа защиты свидетелей: как это работает в России

Один из главных факторов в деле раскрытия любого преступления — показания свидетелей. Но порой люди не хотят разглашать следствию известные им факты. Одна из причин этого — страх. Человека могут запугать и заставить замолчать. Для таких случаев в России действует специальная программа защиты свидетелей. Как она работает?

В России обеспечение безопасности свидетелей происходит в соответствии с федеральным законом, принятым еще в 2004 году. До этого в нашей стране также применялись соответствующие меры в случае необходимости, однако принятый нормативно-правовой акт позволил систематизировать эту деятельность, сделал ее в целом эффективнее. Занимается этим особое подразделение в системе МВД — Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите (УОГЗ). В целом подобные мероприятия делятся на несколько категорий. Во-первых, это охрана жилья человека, дающего показания, сохранение конфиденциальности сведений о данном лице. Во-вторых, если уровень угрозы для свидетеля повышен, правоохранители могут пойти на смену места жительства гражданина, а также выдачу ему новых документов. Еще более радикальные меры — пластические операции. Но это крайняя мера, когда свидетель стоит перед реальной угрозы расправы. По данным Министерства внутренних дел, только за четыре года (с 2009 по 2013) с просьбой о госзащите обратились более 12 тысяч человек. Почти треть из них — потерпевшие, которым угрожали виновники инцидентов и связанные с ними лица. Другая треть — свидетели преступлений. При этом около восьми процентов обратившихся составили подозреваемые и обвиняемые. Они опасались давления со стороны других фигурантов следствий.

Как зеницу ока Обычно свидетеля охраняют несколько сотрудников органов внутренних дел. В их задачу входит пресечение возможной физической угрозы лицу, а также недопущение уничтожения его имущества. Если угроза свидетелю невелика, к нему могут приставить одного оперативника, однако в самых тяжелых случаях их количество может достигать пяти человек и более. Охранять гражданина могут круглосуточно, находясь на дежурстве около его дома. Также предусмотрена возможность наблюдения только в определенное время. При этом сам защитник должен иметь хорошую физическую подготовку, обладать высокой психологической устойчивостью, отлично управляться с холодным и огнестрельным оружием, а также уметь распознавать слежку за его клиентом. Еще один важный пункт — выдача свидетелю личных средств защиты, к примеру, бронежилета, а также средств связи — рации или сотового телефона. При этом жилище клиента могут снабдить «тревожной кнопкой».

Новая биография

Существуют и более радикальные меры защиты. Обычно к ним прибегают, если гражданин проходит свидетелем в категории тяжких или особо тяжких преступлений, а также, если правоохранители посчитают, что к угрозам в его адрес могут прибегнуть влиятельные третьи лица. Одна из таких мер — смена паспорта. В документе человеку указывают другие фамилию, имя и отчество. Порой меняют даже школьный аттестат, диплом и прочее. Таким образом, фактически создается новая биография человека. Также предусмотрена возможность смены места жительства, учебы и работы. При этом человеку должны предоставить рабочее место не хуже прошлого: с равными условиями труда, заработной платой. Для защиты свидетелей предусмотрены и специальные безопасные места — квартиры, дома, дачи. Все это служебные помещения, находящиеся на балансе органов внутренних дел. В особо тяжелых случаях могут пойти на пластические операции. Но прибегают к этому крайне редко, к тому же изменения внешности проводятся исключительно с согласия свидетеля.

Защита от «хадишевских»

Одно из самых громких дел начала «нулевых» — суд над членами казанской банды « Хади Такташ ». Их обвиняли в убийствах, вымогательствах, сутенерстве, отмывании денег и прочих «подвигах». Свидетелей по делу «хадишевских» набралось больше 500 человек. Зная о силе и влиянии преступников, свидетелям организовали надежную защиту. На судебные заседания их привозили в масках и спецодежде, показания они давали не в самом зале суда, а в отдельной комнате (картинка оттуда транслировалась на экран перед судьей), их фигуры изменяли (делали специальные подкладки под одежду). При этом показания свидетели давали через искажающий голос аппарат.

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