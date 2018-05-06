Были опасения, что здание примут за католический храм, — о главном загсе Бишкека

Дворец бракосочетаний — аудио

Ранее Дворец бракосочетаний размещался на первом этаже пятиэтажного жилого дома, построенного в 1966 году на пересечении улиц Фрунзе и Тоголока Молдо. Здесь же находилось кафе «Салтанат» на 75 мест. Спустя почти 20 лет руководство республики решило построить к 70-й годовщине Великой Октябрьской революции несколько объектов, в числе которых был и новый Дворец бракосочетаний.

Дом счастья. 1968 год Разработку проекта поручили архитекторам Александру Клишевичу и Александру Логунову . За опытом они съездили в ознакомительные командировки в Ленинград Вильнюс и Алма-Ату. Сегодня авторы вспоминают, что долго не могли придумать, каким должно быть здание. Решение пришло неожиданно, и эскизы появились буквально за один день. Правда, в стране тогда боролись с расточительством, поэтому по документам объект назывался не дворцом, а комбинатом бытовых услуг.

Были опасения, что из-за возносящихся вверх шпилей здания авторов проекта могут обвинить в подражании архитекторам католических храмов. Однако в итоге разработчики пришли к мнению, что строение похоже на друзы (срастания) горного хрусталя, а все, что связано с горами, можно смело считать нашим, родным.

Общий вид Дворца бракосочетания в городе Фрунзе . 1987 год Чтобы в здании было много света, придумали боковые окна-гармошки. Долго решали, как их сделать, — остекление требовало нетрадиционного подхода. Витражи должны были быть алюминиевыми, но тогда во Фрунзе подобные конструкции никто не изготавливал. Замысел архитекторов смогли воплотить рабочие одного из заводов Душанбе. Большой вклад в разработку нетрадиционных решений внес главный конструктор проекта Юрий Сергеев

Когда началось возведение объекта, архитекторы предложили поднять его на три метра над уровнем земли. Тут пришлось потрудиться строителям, сделавшим насыпную подушку. В то время эффективной трамбовочной техники не было, каждый слой грунта приходилось «проливать» водой и уплотнять. Эта работа потребовала много времени, но была сделана на совесть — никаких подвижек основания до сих пор не наблюдалось.

Дворец бракосочетаний — видео

Во время отделочных работ не обошлось без проблем. Курировавший объект заведующий отделом ЦК Компартии республики Апас Джумагулов потребовал, чтобы здание облицевали мрамором и гранитом, популярными в то время при строительстве объектов особой значимости. Но так как по документам это был всего лишь быткомбинат, проект предусматривал только обычную штукатурку. Чтобы дворец облачился в камень, требовалось изменить смету. Это удалось сделать только после того, как руководство республики сумело убедить Госплан в необходимости выделения дополнительных средств.

Украшением дворца стали витражи с национальными мотивами и фрески, изготовленные художником Алексеем Каменским . Они же выполняли роль второй нитки остекления. В витражные конструкции, изготовленные в Таджикистане , можно было вставить только одно стекло — об алюминиевых стеклопакетах тогда еще и не мечтали.

Другим художественным шедевром Дворца бракосочетаний стала огромная люстра, украшающая зал торжественных церемоний. Ее сделал художник-ювелир Виктор Сырнев. В Международном обществе ювелирного искусства его называют «творцом украшений». Люстра стала самым масштабным творением Сырнева: ее длина составляет более 16 метров, а ширина — шесть.

Бишкекский центральный дворец бракосочетания — центральный ЗАГС

Мастер работал над этим светильником четыре года, и в 1990-м люстру водрузили на место. Как рассказал Сырнев, идея композиции созвучна смыслу, которым люди наделяют фату невесты: трепетная чувственность, чистота помыслов и верность. Люстра, рожденная талантом мастера, — это фата, летящая над миром и оберегающая его. «Я уверен, — отмечал Сырнев, — что чувства, возникающие в сердцах двух людей, трудно анализировать, поэтому и говорят, что браки заключаются на небесах».

В 2014 году люстра получила Платиновый приз всемирного конкурса A’Design Award & Competition в номинации «Вечнозеленый дизайн».

Сегодня здание Дворца бракосочетаний является памятником культуры и архитектурным наследием страны. Однако за 30 лет существования объект обветшал и требует капитального ремонта.

В период, когда городскую администрацию возглавлял Жумабек Ибраимов (с 1993-го по 1995 год), дворец передали в собственность частной компании. Она отремонтировала кровлю и вместе с архитекторами, построившими здание, разработала проект реконструкции. На цокольном этаже решили сделать ресторан с залом семейных торжеств. Но после смерти Ибраимова, который тогда был премьер-министром, решение о передаче здания частникам отменили.

Дворец бракосочетаний несколько раз переходил из-под «крыла» одного ведомства к другому. Денег на ремонт отопления и вентиляции не было. Недавно стало ясно, что восстановить централизованное отопление в здании уже не удастся, поэтому решено было отапливать его электричеством.