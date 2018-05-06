СМИ рассекретили личность новой подружки Илона Маска

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в настоящее время встречается с 29‐летней бизнес‐леди Тайлер Хейни. Об этом сообщило издание Page Six.

Уточняется, что молодая предпринимательница является генеральным директором компании, которая производит одежду для спортивного отдыха Outdoor Voices.

Издание отмечает, что в последние годы бизнес Хейни показывает уверенный рост.

Однако официального сообщения от представителей Маска и Хейни в настоящий момент нет.

Маск недавно повторно расстался с актрисой Эмбер Херд. Пара начала встречаться еще в 2016 году.

Главный принцип в работе владельца SpaceX и Tesla Илона Маска ‐ не тратить впустую время. В этом заключается секрет его успеха. Бизнесмен старается быстрее завершить разбор электронной почты и реже говорить по телефону, а также разбивает рабочий день на отрезки с пятиминутными интервалами для отдыха. Это позволяет ему успешно руководить двумя крупными компаниями