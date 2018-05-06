Ещё
СМИ рассекретили личность новой подружки Илона Маска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ рассекретили личность новой подружки Илона Маска 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в настоящее время встречается с 29‐летней бизнес‐леди Тайлер Хейни. Об этом сообщило издание Page Six.
Уточняется, что молодая предпринимательница является генеральным директором компании, которая производит одежду для спортивного отдыха Outdoor Voices.
Издание отмечает, что в последние годы бизнес Хейни показывает уверенный рост.
Однако официального сообщения от представителей Маска и Хейни в настоящий момент нет.
Маск недавно повторно расстался с актрисой Эмбер Херд. Пара начала встречаться еще в 2016 году.
Главный принцип в работе владельца SpaceX и Tesla Илона Маска ‐ не тратить впустую время. В этом заключается секрет его успеха. Бизнесмен старается быстрее завершить разбор электронной почты и реже говорить по телефону, а также разбивает рабочий день на отрезки с пятиминутными интервалами для отдыха. Это позволяет ему успешно руководить двумя крупными компаниями
360tv.ru: последние новости
Далай‐лама щекочет угрюмых полицейских Бронированный «Тигр» и С‐400 примут участие в параде Победы в Новосибирске Свыше 20 тысяч звонков поступило на горячую линию по лекарствам в Подмосковье в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна180
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»58
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ777
В Новой Зеландии образовался гигантский разлом2
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова141
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение