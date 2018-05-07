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В Португалии стартовал конкурс Евровидение
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В Португалии стартовал конкурс Евровидение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018 стартовала в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайте организаторов мероприятия.
Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии.
Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве.
В конкурсе принимают участие 43 страны. Россию на Евровидении представляет певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссер-постановщик концертного номера — Алексей Голубев, ставивший номер для Полины Гагариной на «Евровидении» в Вене в 2015 году, когда та заняла второе место.
Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.
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