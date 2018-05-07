В Португалии стартовал конкурс Евровидение

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.