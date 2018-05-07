Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

Генеральный директор Tesla, SpaceX и буровой компании The Boring Company Илон Маск заявил о планах возвести собственный завод по производству сладостей. «Я открываю кондитерскую компанию, и это будет потрясающе», — написал бизнесмен в твиттере.

Инициативу Маска поддержали свыше 230 тысяч пользователей. Позднее предприниматель предложил создать «криптоконфету» и добавил, что настроен «суперсерьезно».

I am super super serious

— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Идея нового бизнеса пришла к Маску после заочного спорта с миллиардером Уорреном Баффетом . Неделю назад глава инвестфонда Berkshire Hathaway изложил концепцию «экономического рва», которая, по его мнению, позволит компании получить конкурентные преимущества и зарабатывать больше среднего по отрасли.

Cryptocandy

— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

После того как эта идея была раскритикована Маском, Баффет заявил, что «ров» вписывается в стратегию развития многих предприятий, в том числе его собственного кондитерского завода See's Candy. Маск ответил на вызов, выразив готовность посоревноваться в производстве сладостей.

Угадать, когда Маск шутит, а когда говорит на полном серьезе, никогда нельзя. В прошлом году бизнесмен открыл продажи «самого безопасного огнемета в мире», который «гарантированно оживит любую вечеринку». «Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете счастливы, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем ваши деньги!» — так предприниматель рекламировал новинку. По предзаказам фирма реализовала 20 тысяч единиц оружия, заработав на них около $10 миллионов.

∎Илон Маск создает юмористическую «медиаимперию»читайте также

А в марте Маск объявил об учреждении юмористической «медиаимперии». «Совершенно очевидно, что комедия — это следующий рубеж после электромобилей, освоения космоса и интерфейсов мозг-компьютер, — написал он. — Не понимаю, как никто этого не замечает».