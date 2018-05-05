«Болонья» потрепала нервы «Ювентусу», но осталась ни с чем

В матче 36-го тура Серии А «Ювентус» на «Альянц Стэдиум» обыграл «Болонью». Туринцы уступали по ходу матча, но во втором тайме перевернули игру, забив три гола.

Протокол игры

Ювентус

30' Верди Симоне (0:1)

(1:1) Де Майо Себастьян 52'

(2:1) Хедира Сами 63'

(3:1) Дибала Пауло 69'

Запасные: Валенсия Хуан • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Фалетти Сезар • Ди Франческо Федерико • Масина Адам • Орсолини Риккардо

Предыдущий тур Серии А практически предопределил судьбу чемпионства. Казалось, успех «Наполи» был так близок, но «Ювентус» не сломился. Уступая по ходу матча с «Интером» туринцы добились победы, дважды забив перед финальным свистком. Этот камбэк сильно ударил психологически по «Наполи», уступившего впоследствии «Фиорентине» (0:3). Перед отчетным матчем разница между клубами составляла четыре очка, но «бьянконери» не оформили бы чемпионство в случае победы над «Болоньей».

Игра против середняка чемпионата началась в привычной для «Ювентуса» манере. Хозяева очень много владели мячом (68% времени), неспешно создавали моменты, будучи уверенными, что рано или поздно преимущество перетечет в забитый гол. Прекрасные возможности отличиться не использовали Гонсало Игуаин , Алекс Сандро, Даниэле Ругани, но всякий раз хорош на ленточке ворот был голкипер Антонио Миранте.

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Казалось, гол туринцев — вопрос времени, однако эпизод на 27-й минуте удивил всех собравшихся на «Альянц Стэдиум» этим вечером. Джанлуиджи Буффон отдал слабый пас внутри штрафной площади на Ругани, которого опередил Лоренцо Кризетиг. Защитник «Ювентуса» нарушил правила, а судья назначил пенальти, еще долго уточняя у видеоассистентов, правильное ли он принял решение. Удар с точки исполнил Симоне Верди, элегантно переиграв на паузе Буффона — 0:1. Такого развития не ожидал, пожалуй, никто.

После перерыва «Ювентус» вышел обозленным, с огромным желанием исправить случившееся недоразумение. Дуглас Коста сменил Блеза Матуиди, и эта замена стала очень верным решением Массимо Аллегри. «Болонья» стала обороняться глубже обычного, что позволило хозяевам усилить давление на ворота соперника. Довольно скоро это дало свои плоды — на 52-й минуте мяч в свои ворота срезал Себастьян де Майо после прострела Хуана Куадрадо с правого фланга — 1:1. На этом туринцы не остановились, продолжив штурмовать оборону гостей.

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Слегка увлекшись атакой, вскоре «Юве» упустил редкую контратаку подопечных Роберто Донадони. Верди с левого фланга перевел мяч в штрафную площадь, а Эмиль Крафт с острого угла пробил в штангу. Не воспользовавшись таким шансом, «Болонья» рисковала быть наказанной за расточительность. Так оно и случилось — на 64-й минуте Сами Хедира продавил защитника Шейка Кейта и замкнул подачу Дугласа Косты с левого фланга — 2:1. Почуяв слабину, хозяева добили приезжую команду, забив и третий гол. На сей раз отличился Пауло Дибала, замкнувший пас все того же Косты.