Народный календарь. 6 мая. Егорьев день

6 мая Православная церковь вспоминает Георгия Победоносца. Святой является не только покровителем всех воинов, но и Москвы

На Руси эта дата была известна как Егорьев, или Юрьев день. Целебную силу приписывали утренней росе, способной исцелить от многих недугов и сглаза. На 6 мая пастухи впервые после зимы выгоняли скот на выпас в поле. У крестьян это был большой праздник, потому пастухов потчевали яичницей и одаривали подарками и деньгами. Проводились обряды, защищающие лошадей, овец и коров от болезней, диких животных и нечистой силы.

Также на Егорьев день «окликали» молодоженов. Молодежь ходила по домам тех пар, которые поженились менее года назад, и пела венчальные песни. За это хозяева давали им угощение.

С 6 мая разрешалось есть молодое мясо, овощи, молочные продукты. Первый надой молока разносили по соседям — этим поминали души умерших предков.

Хорошая погода в этот день сулила щедрый урожай зерновых, даже дождь считался благодатным знаком. Можно было сеять рассаду.

Именины в этот день отмечают Валерия, Иван, Валерий, Георгий, Афанасий, Александра и Софья.

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