Наталья Львова: личная ведьма Сталина

По мнению историков, на вершине политического Олимпа не бывает правителей, полностью лишенных веры в потусторонние силы. Одни привечают святых старцев, другие колдунов, третьи создают оккультные отделы в своих спецслужбах. Иосиф Виссарионович Сталин, сам имевший религиозное образование, не был исключением из правил. Одним из приближенных к нему мистиков являлась потомственная колдунья Наталья Львова

Магическая охрана

Звучит парадоксально, но большевики провозгласившие научный атеизм, сами активно увлекались мистикой и различными оккультными учениями. И. В. Сталин, в юности учившийся в духовной семинарии, отлично знал возможности духовных практик и справедливо опасался магического удара от своих недоброжелателей, недостатка в которых не было. Для этой цели по его распоряжению в советских спецслужбах были созданы специальные подразделения, занимавшиеся оккультной тематикой. Но вождю все равно было неспокойно на душе. Сталин желал иметь магов в своей личной охране. О чем, по данным историков, в 1930 году сообщил С. М. Кирову. Соратник по борьбе понял вождя с полуслова и дал распоряжение подыскать подходящих людей во вверенном ему городе.

Вскоре в Ленинграде был найден такой человек. Им оказалась потомственная колдунья Наталья Львова. О ней говорила вся интеллигенция Ленинграда. Считалось, что эта необычная женщина была способна подчинять своей воле любого человека. Совершенно незнакомые люди беспрекословно выполняли ее желания, если она того требовала. Согласно городской молве, Львова могла читать мысли на расстоянии, наводить и снимать порчу, а также предсказывать будущее. Единственным недостатком в глазах руководителей страны было ее дворянское происхождение. Родственником колдуньи являлся бывший предводитель дворянства Владимирской губернии князь Львов. Но благодаря незаурядным возможностям колдуньи власти закрывали глаза на ее родословную, и даже разрешали содержать нелегальный магический салон.

Мерлин в юбке

После того как о ленинградской колдунье сообщили И. В. Сталину, он распорядился пригласить ее к себе на прием. О том как проходила их встреча достоверных данных не сохранилось. Тем не менее, судя по тому, что Львовой вскоре выделили отдельную квартиру в центре Москвы , можно предположить, что ей удалось убедить вождя в своих неординарных способностях. Переехав в столицу, Наталья Львова приступила к работе по ментальной охране Сталина. Ей надлежало регулярно проверять, не происходит ли попыток мистическим образом повлиять на вождя, подчинив его чужой воле. Кроме, как бы сегодня сказали, мониторинга недоброжелателей, Львова должна была действовать на упреждение. Проводя магические сеансы, она пыталась нейтрализовать негативные намерения, направленные против Сталина, разрушая их.

Можно по-разному относиться к оккультным наукам, но враги Сталина действительно терпели одно поражение за другим, а он сам лишь укреплял свою власть в стране. Считается, что это именно Наталья Львова посоветовала вождю никогда не смотреть прямо в камеру во время фото или киносъемки. По ее словам, именно так врагам легче всего навести порчу. С тех пор вождь практически всегда фотографировался вполоборота. При этом в наши дни любой экстрасенс может подтвердить, что колдунья была совершенно права. За время своего консультирования вождя Наталья Львова дала ему немало советов, которым он неизменно следовал. Но любовь царей быстротечна, и однажды Наталья Львова исчезла. И до сих пор нет никакой информации о том, что с ней произошло. Возможно, ее убрали за то, что она слишком много знала. Но не исключено, что с колдуньей расправился кто-то из недоброжелателей Сталина.