В Париже десятки тысяч человек выступили против Макрона

Инициатором акции был депутат левой партии «Неподчинившаяся Франция», кинодокументалист Франсуа Рюффен, которого дружно поддержали все единомышленники во главе с лидером партии, ярким трибуном Жан-Люком Меланшоном. Именно Рюффен назвал акцию «Устроим праздник Макрону», что, скорее всего, стоило понимать двояко.

С одной стороны, высказать свое негативное отношение к его политике, с другой, дать понять, что манифестанты, хотя и настроены решительно, тем не менее, народ мирный и в их планы не входит показать хозяину Елисейского дворца то место, где раки зимуют. Ведь свежа память о бурном Первомае, когда из-за орд экстремистов из «Черного блока» весенний праздник труда был сорван, и весь мир был шокирован сценами дикого погрома, который хулиганье устроило на востоке французской столицы.

Нынешняя манифестация по большому счету стала противоположностью той вакханалии. Народ в Париж съехался со всей Франции , многие целыми семьями. Только одних автобусов было зафрахтовано пять сотен. Площадь перед знаменитой парижской Оперой, места сбора демонстрантов, больше походила на гигантскую ярмарку, где несколько оркестров исполняли веселые мотивы, продавались бутерброды и напитки не крепче пива, а сменявшие друг друга ораторы клеймили нынешний «антисоциальный» режим.

Об этом также возвещали плакаты и самодельные транспаранты, главным адресатом которых был глава Пятой республики. Вот некоторые из них: «Долой Макрона и прочих плутократов!», «Остановить Макрона!». На одном рисунке был изображен гамбургер известного американского «фастфуда» с надписью «МакРон — нам не по вкусу».

Надо сказать, что с погодой устроителям акции повезло: светило яркое солнце и было по-летнему тепло.

— За город отправлюсь завтра, а сегодня я посчитал своим долгом заявить о несогласии с тем, что делает Макрон, — сказал мне парижанин Паскаль Николофф. — Мне не по нраву ползучая приватизация государственных предприятий. Я против реформы железнодорожной компании, что приведет, я уверен, в будущем к ее переходу в частные руки. Макрон обслуживает интересы богатых, а о простых людях не думает.

С ним согласны многие манифестанты, с которыми довелось пообщаться. И 50-летний преподаватель профтехучилища из Нормандии Мишель, и 23-летний студент Жослен, приехавший в столицу вместе с товарищами из департамента Приморская Сена , что на западе страны.

Причем такую точку зрения сейчас разделяет большинство их соотечественников. По опубликованному в эти дни опросу, проведенному службой Odoxa-Dentsu Consalting, 72% французов считают реформы Макрона «несправедливыми с социальной точки зрения», и полагают, что он — «президент богачей». 59% против того, чтобы он выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года.

А вот Марк Летомб, учитель из города Дьеппа на Атлантическом побережье, державший в руках плакат «Отстоим права трудящихся», резко осуждает Макрона за то, что он вовлек Францию в опасную авантюру, когда вместе с американцами и англичанами в апреле санкционировал бомбардировку Сирии . «Это было возмутительно — без санкции Совбеза ООН , без обсуждения в парламенте и в нарушение международных законов», — подчеркнул он.

Такую же позицию занимает Антонио Ажаджа из Тулузы . Этот парень лет 25-ти в красной тенниске с доброй дюжиной значков, не оставляющих сомнений в его принадлежности к «Непокорившейся Франции» убежден, что Франция должна проводить независимую внешнюю политику, как «это было при де Голле и Миттеране», и «укреплять дружбу с Россией ».

Когда я поведал Антонио, что Жан-Люк Меланшон в ближайшие дни отправится в Москву , чтобы принять участие в празднике Победы, а также в акции «Бессмертный полк», то он восторженно воскликнул: «Молодчина Жан-Люк! Я его полностью поддерживаю. Ведь без советской армии, огромнейших жертв, которые понес ваш народ, мир бы не избавился от немецкого фашизма. Это надо помнить всем».

В целом манифестация, завершившаяся концертом и плясками на площади Бастилии, прошла спокойно и без особых шероховатостей, если не считать одного инцидента. Хотя к обеспечению безопасности и было привлечено две тысячи полицейских, нескольким десяткам «черноблочников» удалось просочиться под конец шествия в ряды «непокорившихся». Они агрессивно вели себя по отношению к журналистам, разбили стекло пустовавшего автомобиля радиостанции «France Info» и закинули внутрь дымовую шашку. Одного из них довольно быстро скрутили полицейские и доставили в ближайший комиссариат.

Всего было арестовано восемь человек — почти все до начала шествия, когда пытались пронести запрещенные предметы — баллончики с краской, ножи и маски. Один страж закона был легко ранен — в него попала кем-то брошенная бутылка.