Биография главы информагентства ANNA-News Марата Мусина

Среднее образование Мусин получил в Москве в 57-й средней школе, имеющей математический уклон.

В 1975-1980 годах обучался на механико-математическом факультете МГУ . В 1982-1987 годах обучался в аспирантуре МГУ (заочная форма обучения), защитил кандидатскую диссертацию.

Позднее защитил докторскую диссертацию по экономике в Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТЭУ, был объединен с РЭУ имени Плеханова), а также получил степень МВА в Высшей школе бизнеса МГУ.

Мусин также получил диплом о высшем юридическом образовании в Международном юридическом институте при Минюсте России

В 1990-1992 годах работал над созданием первых в РФ онлайн-телекоммуникационных торговых систем.

В 1992-1993 годах Мусин — генеральный подрядчик Приднестровского молдавского банка ( ЦБ ПМР) по защите информации. Руководил проектом создания первой российской телекоммуникационной фондовой системы. Разрабатывал стандарты и прототипы клиринговых, депозитарных и торговых систем.

В 1993 году — генеральный подрядчик Верховного Совета РФ по безопасности. В 1993-1994 годах выполнял заказы ЦБ России по построению системы защиты от подложных авизо.

В 1995-1996 годах Мусин — директор по информационным проектам международной информационно-аналитической корпорации, построение системы социально-экономического анализа для Федерации товаропроизводителей России.

В1997-1998 работал директором центра информации ОАО «Инкомбанк», руководителем конкурентной разведки.

В 1999-2002 годах Мусин работал на фондовом рынке в качестве генерального директора инвестиционно-финансовой компании «РФМ-финанс».

В 2003-2004 годах являлся консультантом РФФИ, занимался стратегическим анализом сегментов рынка, построением стратегии продаж крупных предприятий.

В 2004-2005 годах Марат Мусин вел работы по слияниям и поглощениям, экономическому анализу ведущих предприятий различных отраслей российской промышленности.

В 2005-2006 годах был руководителем службы анализа экономических рисков (риск-менеджер) компании «Базовый элемент».

В 2007-2009 годах Мусин был консультантом по антикризисным системам, по снижению издержек, повышению эффективности и развития бизнеса, а также руководителем экспертной группы по борьбе с коррупцией.

В 2011 году Мусин основал Независимое сетевое новостное агентство ANNA-News (Abkhazian Network News Agency) и стал его руководителем.

В последние годы Мусин также являлся профессором РЭУ имени Плеханова.