На Кубе в преддверии Дня Победы прошли «Марафон дружбы» и акция «Бессмертный полк»

ГАВАНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. «Марафон дружбы», посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в кубинской столице.

Старт и финиш забега находились у здания российского посольства на одной из главных улиц Гаваны — Пятой авеню. В этом году дистанцию длиной 3,7 км преодолели около 600 человек.

Михаил Камынин. "Этот марафон посвящен победе советского народа над фашизмом, памяти героев Великой Отечественной войны", — сказал, давая старт забегу, посол России на Кубе

Марафон в преддверии Дня Победы прошел в Гаване уже в четвертый раз. Принять участие в спортивном мероприятии могли все желающие — как профессиональные спортсмены, так и любители самых разных возрастов. Для детей был организован отдельный старт — на более короткую дистанцию.

"Марафон дружбы" уже стал на Кубе доброй традицией, с каждым годом к нему присоединяется все больше людей. В мероприятии принимают участие многие известные кубинские спортсмены", — отметил корреспонденту ТАСС Камынин.

Он подчеркнул, что Куба полностью поддерживает Россию в борьбе с попытками переписать историю, принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма. «Мы можем быть уверены в том, что кубинцы всегда будут вместе с нами защищать на международной арене историческую правду о трагических и вместе с тем героических годах Второй мировой войны», — сказал российский дипломат.

Олимпийский чемпион награждает победителей

После завершения забега состоялось награждение победителей и призеров в нескольких категориях. В качестве призов вручили сувениры с символикой чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

Участие в церемонии награждения победителей принимал Альберто Хуанторена — чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале в беге на 400 и 800 метров.

"День Победы — великий праздник не только для России, но и для Кубы и для всего остального мира. Советский Союз потерял в войне более 20 млн человек и внес решающий вклад в победу над фашизмом. Для меня большая честь принимать участие в мероприятии, посвященном Дню Победы", — отметил Хуанторена.

"Бессмертный полк" в Гаване

Перед началом марафона у здания российского посольства состоялась акция «Бессмертный полк». Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и живущие на Кубе российские соотечественники. «Бессмертный полк» состоялся в Гаване в таком формате во второй раз.

Она живет на Кубе с 1966 года, более 50 лет замужем за кубинцем. «Отец всю жизнь проработал на мотоциклетном заводе. В 1991 году он тяжело заболел и переехал ко мне в Гавану. Здесь он умер и похоронен», — сказала собеседница агентства.

Акция «Бессмертный полк» пройдет на Кубе также 9 мая в рамках церемонии возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы — большой праздник. Куба — единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.