На Кубе в преддверии Дня Победы прошли «Марафон дружбы» и акция «Бессмертный полк» 

ГАВАНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. «Марафон дружбы», посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в кубинской столице.
Старт и финиш забега находились у здания российского посольства на одной из главных улиц Гаваны — Пятой авеню. В этом году дистанцию длиной 3,7 км преодолели около 600 человек.
"Этот марафон посвящен победе советского народа над фашизмом, памяти героев Великой Отечественной войны", — сказал, давая старт забегу, посол России на Кубе Михаил Камынин.
Марафон в преддверии Дня Победы прошел в Гаване уже в четвертый раз. Принять участие в спортивном мероприятии могли все желающие — как профессиональные спортсмены, так и любители самых разных возрастов. Для детей был организован отдельный старт — на более короткую дистанцию.
"Марафон дружбы" уже стал на Кубе доброй традицией, с каждым годом к нему присоединяется все больше людей. В мероприятии принимают участие многие известные кубинские спортсмены", — отметил корреспонденту ТАСС Камынин.
Он подчеркнул, что Куба полностью поддерживает Россию в борьбе с попытками переписать историю, принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма. «Мы можем быть уверены в том, что кубинцы всегда будут вместе с нами защищать на международной арене историческую правду о трагических и вместе с тем героических годах Второй мировой войны», — сказал российский дипломат.
Олимпийский чемпион награждает победителей
После завершения забега состоялось награждение победителей и призеров в нескольких категориях. В качестве призов вручили сувениры с символикой чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.
Участие в церемонии награждения победителей принимал Альберто Хуанторена — чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале в беге на 400 и 800 метров.
"День Победы — великий праздник не только для России, но и для Кубы и для всего остального мира. Советский Союз потерял в войне более 20 млн человек и внес решающий вклад в победу над фашизмом. Для меня большая честь принимать участие в мероприятии, посвященном Дню Победы", — отметил Хуанторена.
"Бессмертный полк" в Гаване
Перед началом марафона у здания российского посольства состоялась акция «Бессмертный полк». Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и живущие на Кубе российские соотечественники. «Бессмертный полк» состоялся в Гаване в таком формате во второй раз.
Местная жительница Светлана Алексеева пришла на акцию с портретом своего отца Леонида Сергеевича Алексеева (1920 — 1991) и его многочисленными медалями. «Мой отец учился в Киевском пехотном училище. Начал войну лейтенантом, окончил старшим сержантом, был в плену. Получил медали за взятие Вены и Будапешта», — рассказала корреспонденту ТАСС 77-летняя Алексеева.
Она живет на Кубе с 1966 года, более 50 лет замужем за кубинцем. «Отец всю жизнь проработал на мотоциклетном заводе. В 1991 году он тяжело заболел и переехал ко мне в Гавану. Здесь он умер и похоронен», — сказала собеседница агентства.
Акция «Бессмертный полк» пройдет на Кубе также 9 мая в рамках церемонии возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.
День Победы на Кубе
В островной республике, как и в России, День Победы — большой праздник. Куба — единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.
Примечательно, что карибская страна внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь — медикаменты, одежда, сахар. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.