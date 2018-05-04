НЛМК может закрыть производство в США из-за ввозных пошлин 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) предупредил о возможном закрытии прокатных мощностей в американском штате Пенсильвания, если власти США не отменят пошлину на импорт продукции НЛМК.
В своем обращении в министерство торговли США компания просит исключить слябы ее производства из-под действия ввозных пошлин, введенных в марте этого года. В документе указывается, что такая продукция не производится в США в достаточном для потребностей рынка объеме.
В противном случае меры будут иметь негативный эффект на бизнес НЛМК в США, вплоть до «ликвидации рабочих мест и полному выходу из бизнеса».
"Объемы, включенные в данную петицию, отражают наше намерение приблизиться к 100% загрузке мощностей в США, расширить наши инвестиции и улучшить качество продукции", — говорится в заявлении.
С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. При этом введение заградительных пошлин пока отложено для Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.