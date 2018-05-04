НЛМК может закрыть производство в США из-за ввозных пошлин

В своем обращении в министерство торговли США компания просит исключить слябы ее производства из-под действия ввозных пошлин, введенных в марте этого года. В документе указывается, что такая продукция не производится в США в достаточном для потребностей рынка объеме.

В противном случае меры будут иметь негативный эффект на бизнес НЛМК в США, вплоть до «ликвидации рабочих мест и полному выходу из бизнеса».

"Объемы, включенные в данную петицию, отражают наше намерение приблизиться к 100% загрузке мощностей в США, расширить наши инвестиции и улучшить качество продукции", — говорится в заявлении.