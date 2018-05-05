В Мехико прошла приуроченная ко Дню Победы акция «Стена памяти»

МЕХИКО , 5 мая. / ТАСС /. Ставшая уже традиционной акция «Стена памяти» в честь Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в столице Мексики . Около 150 человек — соотечественники, живущие и работающие в латиноамериканской стране, мексиканцы и члены их семей — пришли к российскому посольству, чтобы отдать дань уважения тем, кто внес свой вклад в борьбу с фашизмом.

Часть ограды дипломатического представительства в этот день отдали под растяжки с изображениями сотен участников войны и тружеников тыла. Над получившейся стеной из снимков протянулась гирлянда из воздушных шаров в цветах российского флага. Безопасность собравшихся обеспечивали сотрудники полиции Мехико, которые частично перекрыли движение на магистрали рядом с дипломатическим представительством.

"Прежде всего, мы собираемся для того, чтобы сказать спасибо нашим отцам и дедам, которые защитили нашу страну, — сказал в своем выступлении посол РФ в Мексике Эдуард Малаян . — Во-вторых, мы собираемся здесь для того, чтобы мы все еще раз осознали величие их подвига, и чтобы дать понять нашим мексиканским друзьям, которые вместе с Советским Союзом были союзниками во Второй мировой войне, что решающий, самый главный вклад в победу над фашизмом сделала наша страна".