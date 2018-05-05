Горячая борьба за места в АПЛ продолжается

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о субботних результатах тридцать седьмого тура Премьер-лиги.

"Сток Сити" открыл счёт в противостоянии с «Кристал Пэлас» и имел основания рассчитывать на сохранение прописки. Тем не менее, лондонские «орлы» после перерыва организовали два гола и отправили «гончаров» в Чемпионшип.

А вот имена оставшихся двух неудачников Премьер-лиги пока остаются загадкой. «Вест Бромвич» обыграл «Тоттенхэм» и тем самым продолжает борьбу. «Дрозды» уже бы вылетели официально, но «Эвертон» взял и отыгрался на шестой добавленной минуте домашнего поединка с «Саутгемптоном». И всё-таки шансов у «Вест Бромвича» ничтожно мало. Ему нужно обыгрывать «Кристал Пэлас» с хорошей разницей, а также надеяться на поражения «Суонси» и «Саутгемптона» в последнем туре. Плюс посреди недели последние две команды должны между собой сыграть вничью. Словом, фантастика.

Многое решит вторничная встреча между «Суонси» и «Саутгемптоном». У «святых» куда более лучшая разница, поэтому победа с большой долей вероятности позволит им остаться в элите. Но игра пройдёт в Уэльсе. «Лебеди», кстати, в тридцать седьмом туре проиграли «Борнмуту», чем значительно ухудшили своё положение.

Формально в борьбе за выживание ещё участвует «Вест Хэм», но после субботней победы над «Лестером» команда Дэвида Мойеса чувствует себя довольно комфортно.

Среди прочих результатов отметим победу не особенно мотивированного «Уотфорда» над совершенно немотивированным «Ньюкаслом».

Протокол игры

Сток Сити

Кристал Пэлас

(1:0) Шакири Джердан 43'

68' Макартур Джеймс (1:1)

05 мая. Стадион «Бет365».

Протокол игры

Эвертон

56' Редмонд Натан (0:1)

(1:1) Дэйвис Том 90'

Протокол игры

Борнмут

Суонси

05 мая. Стадион «Вайталити» (Борнмут).

Протокол игры

Вест Хэм 34' Мариу Жоау (0:1)

Запасные: Якупович Элдин • Жорж Томас • Сэм Хьюз • Харви Барнс

05 мая. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).

Протокол игры

Уотфорд

Ньюкасл

(1:0) Перейра Роберто 2'

55' Перес Айосе (2:1)

Запасные: Хоселу Санмартин • Дарлоу Карл • Айдара Массадио • Хейден Исаак

05 мая. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).