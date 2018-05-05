Горячая борьба за места в АПЛ продолжается 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о субботних результатах тридцать седьмого тура Премьер-лиги.
"Сток Сити" открыл счёт в противостоянии с «Кристал Пэлас» и имел основания рассчитывать на сохранение прописки. Тем не менее, лондонские «орлы» после перерыва организовали два гола и отправили «гончаров» в Чемпионшип.
А вот имена оставшихся двух неудачников Премьер-лиги пока остаются загадкой. «Вест Бромвич» обыграл «Тоттенхэм» и тем самым продолжает борьбу. «Дрозды» уже бы вылетели официально, но «Эвертон» взял и отыгрался на шестой добавленной минуте домашнего поединка с «Саутгемптоном». И всё-таки шансов у «Вест Бромвича» ничтожно мало. Ему нужно обыгрывать «Кристал Пэлас» с хорошей разницей, а также надеяться на поражения «Суонси» и «Саутгемптона» в последнем туре. Плюс посреди недели последние две команды должны между собой сыграть вничью. Словом, фантастика.
Многое решит вторничная встреча между «Суонси» и «Саутгемптоном». У «святых» куда более лучшая разница, поэтому победа с большой долей вероятности позволит им остаться в элите. Но игра пройдёт в Уэльсе. «Лебеди», кстати, в тридцать седьмом туре проиграли «Борнмуту», чем значительно ухудшили своё положение.
Формально в борьбе за выживание ещё участвует «Вест Хэм», но после субботней победы над «Лестером» команда Дэвида Мойеса чувствует себя довольно комфортно.
Среди прочих результатов отметим победу не особенно мотивированного «Уотфорда» над совершенно немотивированным «Ньюкаслом».
Протокол игры
Сток Сити
Кристал Пэлас
(1:0) Шакири Джердан 43'
68' Макартур Джеймс (1:1)
86' Ван Анхольт Патрик (1:2)
Батлэнд Джек • Джонсон Глен 64' • Шоукросс Райан • Зума Курт • Питерс Эрик 85' • Бауэр Мориц 63' • Аллен Джо • Н'Диайе Папа 81' • Шакири Джердан 89' • Диуф Маме Бирам • Крауч Питер 67' (Собхи Рамадан (67')
Запасные: Айрлэнд Стивен • Флетчер Даррен • Адам Чарли • Кэмерон Джефф • Хаугор Якоб
Хенесси Уэйн • Уорд Джоэл 40' (Келли Мартин (40') • Томкинс Джеймс 64' • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Макартур Джеймс • Миливоевич Лука 54' • Кабай Йоан 63' (Бентеке Кристиан (63') • Лофтус-Чик Рубен • Таунсенд Андрос 88' (Шлупп Джеффри (88') • Заха Уилфрид
Запасные: Кавальери Диего • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Биссака Ван-Биссака
05 мая. Стадион «Бет365».
Протокол игры
Эвертон
56' Редмонд Натан (0:1)
(1:1) Дэйвис Том 90'
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Джагелка Фил 80' (Классен Дэви (80') • Кин Майкл • Бэйнс Лейтон • Гуэйе Идрисса • Шнайдерлин Морган 77' • Боласи Янник 46' (Мори Рамиро (46') • Дэйвис Том 90' • Влашич Никола 58' (Ниассе Умар (58') • Тосун Дженк
Запасные: Мартина Куко • Роблес Жоэль • Кенни Джонджо
Маккарти Алекс • Беднарек Ян • Йосида Майя 71' 85' • Худт Уэсли 90' • Седрик Соареш • Ромеу Ориоль 53' • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бертранд Райан • Тадич Душан 70' (Уорд-Праус Джеймс (70') • Лемина Марио 46' (Редмонд Натан (46') • Остин Чарльз 45' 76' (Лонг Шейн (76' 90')
Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Стивенс Джек • Маккуин Сэм
05 мая. Стадион «Гудисон Парк» (Ливерпуль).
Протокол игры
Борнмут
Суонси
(1:0) Фрейзер Райан 37'
Бегович Асмир • Фрэнсис Саймон • Кук Стив • Аке Натан • Фрейзер Райан • Кук Льюис • Сурман Эндрю • Дэниелс Чарли • Кинг Джошуа 51' 90' (Мингс Тайрон (90') • Уилсон Каллум 90' (Муссе Ли (90') • Пью Марк 78' (Гослинг Дэн (78')
Запасные: Дефо Джермейн • Боруц Артур • Айб Джордон • Смит Брэд
Фабьянски Лукаш • Ван дер Хорн Майк 58' 72' (Кинг Энди (72' 82') • Фернандес Федерико • Моусон Алфи 70' • Коннор Робертс • Ки Сон-Ён 78' (Нарсинг Лучано (78') • Кэрролл Том • Ольссон Мартин 36' • Дайер Натан 59' (Абрахам Тэмми (59') • Айю Джордан • Айю Андре
Запасные: Нордфельдт Кристоффер • Ранхель Анхель • Клукас Сэм • Саншеш Ренату
05 мая. Стадион «Вайталити» (Борнмут).
Протокол игры
Вест Хэм 34' Мариу Жоау (0:1)
64' Ноубл Марк (0:2)
Хамер Бен • Беналуань Йоан • Морган Уэс • Магир Гарри • Фухс Кристиан • Марез Рияд • Чодури Хамза 61' (Грэй Демарай (61') • Иборра Висенте 46' (Драгович Александр (46' 64') • Адриен Силва • Фуссейни Диабате 61' (Ихеначо Келечи (61') • Варди Джейми
Запасные: Якупович Элдин • Жорж Томас • Сэм Хьюз • Харви Барнс
Адриан Сан-Мигель • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон 49' • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку • Ноубл Марк • Масуаку Артур 90' (Эвра Патрис (90') • Мариу Жоау • Лансини Мануэль 75' (Кэрролл Эндрю (75') • Арнаутович Марко 41' 79' (Фернандес Эдимилсон (79')
Запасные: Обьянг Педро • Хагилл Джордан • Куллен Джош
05 мая. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).
Протокол игры
Уотфорд
Ньюкасл
(1:0) Перейра Роберто 2'
(2:0) Грэй Андре 28'
55' Перес Айосе (2:1)
Карнезис Орестис • Янмат Дарил • Каткарт Крейг • Кабаселе Кристиан 58' • Холебас Хосе 72' • Хьюз Уилл • Дюкур Абдулайе • Капу Этьен • Перейра Роберто 56' (Делофеу Херард (56') • Грэй Андре 80' (Ришарлисон (80') • Дини Трой 62' (Мариаппа Эдриан (62')
Запасные: Гомес Эурелио • Бритос Мигель • Кико Фемения • Синклейр Джером
Дубравка Мартин • Манкильо Хави 67' (Йедлин Деандре (67') • Ласcеллс Джамал • Лежён Флорьян • Дамметт Пол • Мёрфи Джейкоб 53' (Ритчи Мэтт (53') • Диаме Мохамед 84' (Мерино Микель (84') • Шелви Джонджо • Кенеди Роберт • Перес Айосе 42' • Гейл Дуайт
Запасные: Хоселу Санмартин • Дарлоу Карл • Айдара Массадио • Хейден Исаак
05 мая. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).