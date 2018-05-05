Ещё
Горячая борьба за места в АПЛ продолжается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горячая борьба за места в АПЛ продолжается 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Евро-Футбол.ру" рассказывает о субботних результатах тридцать седьмого тура Премьер-лиги.
"Сток Сити" открыл счёт в противостоянии с «Кристал Пэлас» и имел основания рассчитывать на сохранение прописки. Тем не менее, лондонские «орлы» после перерыва организовали два гола и отправили «гончаров» в Чемпионшип.
А вот имена оставшихся двух неудачников Премьер-лиги пока остаются загадкой. «Вест Бромвич» обыграл «Тоттенхэм» и тем самым продолжает борьбу. «Дрозды» уже бы вылетели официально, но «Эвертон» взял и отыгрался на шестой добавленной минуте домашнего поединка с «Саутгемптоном». И всё-таки шансов у «Вест Бромвича» ничтожно мало. Ему нужно обыгрывать «Кристал Пэлас» с хорошей разницей, а также надеяться на поражения «Суонси» и «Саутгемптона» в последнем туре. Плюс посреди недели последние две команды должны между собой сыграть вничью. Словом, фантастика.
Многое решит вторничная встреча между «Суонси» и «Саутгемптоном». У «святых» куда более лучшая разница, поэтому победа с большой долей вероятности позволит им остаться в элите. Но игра пройдёт в Уэльсе. «Лебеди», кстати, в тридцать седьмом туре проиграли «Борнмуту», чем значительно ухудшили своё положение.
Формально в борьбе за выживание ещё участвует «Вест Хэм», но после субботней победы над «Лестером» команда Дэвида Мойеса чувствует себя довольно комфортно.
Среди прочих результатов отметим победу не особенно мотивированного «Уотфорда» над совершенно немотивированным «Ньюкаслом».
Протокол игры
Сток Сити
Кристал Пэлас
(1:0) Шакири Джердан 43'
68' Макартур Джеймс (1:1)
86' Ван Анхольт Патрик (1:2)
Батлэнд ДжекДжонсон Глен 64' • Шоукросс Райан • Зума Курт • Питерс Эрик 85' • Бауэр Мориц 63' • Аллен Джо • Н'Диайе Папа 81' • Шакири Джердан 89' • Диуф Маме Бирам • Крауч Питер 67' (Собхи Рамадан (67')
Запасные: Айрлэнд СтивенФлетчер Даррен • Адам Чарли • Кэмерон Джефф • Хаугор Якоб
Хенесси Уэйн • Уорд Джоэл 40' (Келли Мартин (40') • Томкинс Джеймс 64' • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Макартур Джеймс • Миливоевич Лука 54' • Кабай Йоан 63' (Бентеке Кристиан (63') • Лофтус-Чик Рубен • Таунсенд Андрос 88' (Шлупп Джеффри (88') • Заха Уилфрид
Запасные: Кавальери Диего • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Биссака Ван-Биссака
05 мая. Стадион «Бет365».
Протокол игры
Эвертон
Саутгемптон
56' Редмонд Натан (0:1)
(1:1) Дэйвис Том 90'
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Джагелка Фил 80' (Классен Дэви (80') • Кин МайклБэйнс Лейтон • Гуэйе Идрисса • Шнайдерлин Морган 77' • Боласи Янник 46' (Мори Рамиро (46') • Дэйвис Том 90' • Влашич Никола 58' (Ниассе Умар (58') • Тосун Дженк
Запасные: Мартина Куко • Роблес Жоэль • Кенни Джонджо
Маккарти АлексБеднарек ЯнЙосида Майя 71' 85' • Худт Уэсли 90' • Седрик Соареш • Ромеу Ориоль 53' • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бертранд Райан • Тадич Душан 70' (Уорд-Праус Джеймс (70') • Лемина Марио 46' (Редмонд Натан (46') • Остин Чарльз 45' 76' (Лонг Шейн (76' 90')
Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Стивенс ДжекМаккуин Сэм
05 мая. Стадион «Гудисон Парк» (Ливерпуль).
Протокол игры
Борнмут
Суонси
(1:0) Фрейзер Райан 37'
Бегович Асмир • Фрэнсис Саймон • Кук Стив • Аке Натан • Фрейзер Райан • Кук ЛьюисСурман ЭндрюДэниелс ЧарлиКинг Джошуа 51' 90' (Мингс Тайрон (90') • Уилсон Каллум 90' (Муссе Ли (90') • Пью Марк 78' (Гослинг Дэн (78')
Запасные: Дефо Джермейн • Боруц Артур • Айб Джордон • Смит Брэд
Фабьянски Лукаш • Ван дер Хорн Майк 58' 72' (Кинг Энди (72' 82') • Фернандес ФедерикоМоусон Алфи 70' • Коннор Робертс • Ки Сон-Ён 78' (Нарсинг Лучано (78') • Кэрролл ТомОльссон Мартин 36' • Дайер Натан 59' (Абрахам Тэмми (59') • Айю Джордан • Айю Андре
Запасные: Нордфельдт Кристоффер • Ранхель АнхельКлукас Сэм • Саншеш Ренату
05 мая. Стадион «Вайталити» (Борнмут).
Протокол игры
Лестер
Вест Хэм  34' Мариу Жоау (0:1)
64' Ноубл Марк (0:2)
Хамер БенБеналуань Йоан • Морган Уэс • Магир Гарри • Фухс Кристиан • Марез Рияд • Чодури Хамза 61' (Грэй Демарай (61') • Иборра Висенте 46' (Драгович Александр (46' 64') • Адриен Силва • Фуссейни Диабате 61' (Ихеначо Келечи (61') • Варди Джейми
Запасные: Якупович Элдин • Жорж Томас • Сэм Хьюз • Харви Барнс
Адриан Сан-Мигель • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон 49' • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку • Ноубл Марк • Масуаку Артур 90' (Эвра Патрис (90') • Мариу Жоау • Лансини Мануэль 75' (Кэрролл Эндрю (75') • Арнаутович Марко 41' 79' (Фернандес Эдимилсон (79')
Запасные: Обьянг Педро • Хагилл Джордан • Куллен Джош
05 мая. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).
Протокол игры
Уотфорд
Ньюкасл
(1:0) Перейра Роберто 2'
(2:0) Грэй Андре 28'
55' Перес Айосе (2:1)
Карнезис Орестис • Янмат Дарил • Каткарт Крейг • Кабаселе Кристиан 58' • Холебас Хосе 72' • Хьюз Уилл • Дюкур Абдулайе • Капу Этьен • Перейра Роберто 56' (Делофеу Херард (56') • Грэй Андре 80' (Ришарлисон (80') • Дини Трой 62' (Мариаппа Эдриан (62')
Запасные: Гомес ЭурелиоБритос Мигель • Кико Фемения • Синклейр Джером
Дубравка Мартин • Манкильо Хави 67' (Йедлин Деандре (67') • Ласcеллс Джамал • Лежён Флорьян • Дамметт ПолМёрфи Джейкоб 53' (Ритчи Мэтт (53') • Диаме Мохамед 84' (Мерино Микель (84') • Шелви Джонджо • Кенеди Роберт • Перес Айосе 42' • Гейл Дуайт
Запасные: Хоселу Санмартин • Дарлоу Карл • Айдара Массадио • Хейден Исаак
05 мая. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Аякс" выиграл матч за серебро у "АЗ Алкмаара", "Твенте" покидает Эредивизие "Милан" прервал серию неудач, обыграв "Болонью" в гостях Слимани больше не сыграет за "Ньюкасл"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ286
Пропавшего в США Ярошенко нашли20
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь
МВД выступило с заявлением по акциям в субботу
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала264
Новости партнеров
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение