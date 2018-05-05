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На Кипре начали праздновать День Победы
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На Кипре начали праздновать День Победы 

ТАСС 1 час назад
НИКОСИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Масштабная программа мероприятий, посвященных Дню Победы, стартовала в Республике Кипр в субботу. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, ее открыл концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.
Праздничный концерт прошел у русского православного собора Святого Апостола Андрея и всех Святых, в земле Русской просиявших, в окрестностях столицы страны города Никосии. Концерт посетили представители администрации президента и МИД Республики Кипр, кипрские церковные иерархи, Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ Иларион, послы и военные атташе более 10 стран.
"Проведение подобных акций вносит неоценимый вклад в защиту объективного образа России, консолидацию русскоязычной диаспоры, продвижение исторической правды о роли нашей страны в победе над нацизмом. Это чрезвычайно важно особенно сегодня, когда наблюдаются попытки извратить и сфальсифицировать историю, уравнять палачей и жертв войны, принизить роль нашей страны в разгроме фашизма", — отметил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.
По его словам, трагедия Второй мировой войны является главным уроком XX века. «К сожалению, идеи расового превосходства, исключительности какой-либо нации периодически обретают новую жизнь в умах отдельных политиков. Однако мы как потомки победителей вне всякого сомнения сумеем дать достойный ответ на современные вызовы и угрозы», — добавил посол РФ.
Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы мероприятий, примечательно, что впервые в новейшей истории празднование Дня Победы в зарубежной стране проходит под патронатом главы государства — президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в Российском центре культуры и науки на острове, торжественные мероприятия пройдут в основных городах Кипра с 5 по 9 мая.
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