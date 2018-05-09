В колонне «Бессмертного полка» насчитали около миллиона петербуржцев

По подсчетам Смольного, в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года на Невском проспекте приняли участие примерно миллион человек. Это на 250 тысяч больше, чем годом раньше.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по вопросам законности и правопорядка Смольного, от площади Александра Невского до Дворцовой площади прошли примерно миллион человек — цифра предварительная и может ещё немного увеличиться. Горожане прошли 4 километра по Невскому проспекту и финишировали на Дворцовой площади, в процессе колонна растянулась на два километра. Возле Эрмитажа вскоре начнётся праздничный концерт, вечером горожан ждёт салют.

Напомним, годом раньше по официальным подсчётам в колонне на Невском было примерно 750 тысяч человек.

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