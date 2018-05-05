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Где и когда волгоградцам будут раздавать георгиевские ленточки?
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Где и когда волгоградцам будут раздавать георгиевские ленточки? 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Акция пройдет во всех районах областного центра вечером 7 мая.
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на улицах Волгограда 7 мая с 16:00 до 17:00 по следующим адресам:
Тракторозаводский район:
памятник защитникам Сталинграда у ТРЦ «Семь звезд»;остановка скоростного трамвая «ВГТЗ».
Краснооктябрьский район:
остановка «Ул. им. Германа Титова»;остановка «Ул. им. ге­нерала Штеменко»;остановка «Северный рынок».
Дзержинский район:
парк «Семейный»;парк «Русь»;сквер у памятника Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову по ул. им. Хорошева.
Центральный район:
ул. Аллея Героев (на пересечении с проспектом им. В. И. Ленина и на пересечении с ул. Советской);площадь Ленина;остановка «Современник»;привокзальная площадь на железнодорожном вокзале «Волгоград-1».
Ворошиловский район:
сквер им. Саши Филиппова;вход в торговый центр «Ворошиловский».
Советский район:
пр-кт Университетский, 40.
Кировский район:
остановка «Кинотеатр „Авангард“.
Красноармейский район:
остановка „Б-р им. Энгельса“;остановка „Кинотеатр „Юбилейный“; остановка „Строитель“.
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