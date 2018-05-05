Где и когда волгоградцам будут раздавать георгиевские ленточки?

Акция пройдет во всех районах областного центра вечером 7 мая.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на улицах Волгограда 7 мая с 16:00 до 17:00 по следующим адресам:

Тракторозаводский район:

памятник защитникам Сталинграда у ТРЦ «Семь звезд»;остановка скоростного трамвая «ВГТЗ»

Краснооктябрьский район:

Дзержинский район:

парк «Семейный»;парк «Русь»;сквер у памятника Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову по ул. им. Хорошева.

Центральный район:

ул. Аллея Героев (на пересечении с проспектом им. В. И. Ленина и на пересечении с ул. Советской);площадь Ленина;остановка «Современник»;привокзальная площадь на железнодорожном вокзале «Волгоград-1».

Ворошиловский район:

сквер им. Саши Филиппова;вход в торговый центр «Ворошиловский».

Советский район:

пр-кт Университетский, 40.

Кировский район:

остановка «Кинотеатр „Авангард“.

Красноармейский район:

остановка „Б-р им. Энгельса“;остановка „Кинотеатр „Юбилейный“; остановка „Строитель“.