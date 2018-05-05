CargoLogicAir: Полет флага в мире Брексита

Вам не нужно курить большую сигару и показывать знак победы V, чтобы доказать, что вы настоящий британец, пишет AVIAV.

Сертификат воздушного оператора Великобритании (AOC) выполняет эту работу одинаково хорошо для CargoLogicAir (CLA).

Дэвид Керр , исполнительный директор компании CLA располагающейся в аэропорту Станстед, заявил, что перевозчик по-прежнему «полностью привержен» полету под флагом Великобритании и поддержке дальновидной авиационной политики правительства Великобритании и продолжающемуся сильному экономическому росту Великобритании.

Это решительное опровержение CLA появилось в ответ на новость о том, что CargoLogicManagement (CLM), входящая в состав российской группы компаний «Волга-Днепр», наняла бывшего грузового руководителя Qatar Airways Ули Огирманна, чтобы создать грузовую авиакомпанию с немецким сертификатом эксплуатанта. В этом конкретном случае CLM действует для своего российского партнёра, а не для CLA.

»В соответствии с их долевым участием CLA имеет мандат на стратегическое партнерство и соглашения о продлении договоров с дочерними компаниями Группы« Волга-Днепр », а именно авиакомпаниями« Волга-Днепр », авиакомпаниями AirBridgeCargo ( ABC ) и CargoLogicManagement.

«CLA не входит в группу компаний «Волга-Днепр» с точки зрения ее юридической структуры. Это независимый перевозчик».

Стратегия расширения CLA следовала по своей запланированной траектории, когда новости о её британском Сертификате воздушного оператора появились в феврале 2016 года, после долгих спекуляций в прессе о запуске авиакомпании.

Керр сказал: «У нас есть мандат на рост, изложенный в первоначальной стратегии авиакомпании, и мы являемся частью этого пути».

В настоящее время перевозчик располагает тремя B747 в своем флоте: 400ERF, 400F и -8F. Он следит за приобретениями на вторичном рынке, а так же, как говорит Керр, за «более стратегическими дискуссиями внутри группы компаний, к которым мы принадлежим», с производителями новых самолетов.

Он добавляет: «Мы стремимся расширить наш флот B747, поэтому наш мандат на рост и долгосрочные планы рассчитан на десять самолетов. Наша среднесрочная цель состоит в том, чтобы продвинуться до пяти, поэтому мы рассчитываем сделать это в течение следующих 18 месяцев ».

Основное внимание уделяется модели B747, поскольку выгоды от увеличения масштаба определенного стиля флота довольно заманчивы, однако Керр добавляет, что в парке есть «комната для разнообразия», и это может означать все более популярный грузовой корабль Boeing 777.

По словам Керра, выбор самолета зависит от спроса клиентов, добавив: «Существуют рынки, сегменты и отрасли, для которых идеальным решением является носовая загрузка B747, однако есть и другие варианты, которым нужны возможности и эффективность B777 или самолетов этого типа».

В июле 2016 года группа «Волга-Днепр» подтвердила заказ на 20 грузовых кораблей Boeing 747-8 в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для своего дочернего предприятия ABC, которые в настоящее время сворачивают производственную линию и входят во флот, часто через посредника арендодателя воздушного судна, такого как Intrepid, BOC Aviation или GECAS.

CLA не соглашается исключительно на товарный бренд Boeing , говорит Керр: «Нет, мы смотрим на все варианты в наших будущих планах. В пределах семьи, подпадающей под нашего акционера, несколько лет назад был сделан большой заказ, и мы рассматриваем графики поставок, сроки и характер этих поставок.

»Очевидно, что в первую очередь на данном этапе эти поставки отойдут в AirBridgeCargo, однако если мощности не могут быть предоставлены в AirBridgeCargo, тогда мы также будем использовать возможности, получаемые благодаря этой программе».

CLA была создана до того, как Великобритания проголосовала в июне 2016 года за выход из Европейского Союза (ЕС), а Керр, который вступил в свою должность в авиакомпании через 18 месяцев после референдума Брексит, внимательно следит за политическими дискуссиями между Лондоном и Брюсселем

В марте этого года премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Великобритания будет готова заплатить за то, чтобы оставаться частью ряда европейских органов, включая Европейское агентство по безопасности полетов. Хочется надеяться, что это распространится на рынок единой авиации ЕС для свободного неба, которым в настоящее время пользуются перевозчики с флагом Великобритании.

Керр говорит: «Я считаю, что определенные политические решения идут в правильном направлении для британской авиации, благодаря чему мы сможем получить собственное решение для Брексита».

Двусторонние обсуждения со странами ЕС не могут начаться до тех пор, пока окончательная сделка касаемо Брексита не будет подписана Великобританией и ЕС, однако дискуссии со странами третьей стороны, говорит Керр, «похоже, идут хорошо, они обширны и неотделимы друг от друга, поэтому мои замечания по этому поводу положительны».

Сторонники Брексита выступают за новые торговые сделки с США Китаем и другими, и все это будет хорошей новостью для перевозчика под флагом Великобритании.

Керр признает растущий протекционизм во всем мире, но говорит, что устойчивый глобальный экономический рост требует осторожного оптимизма.

Он указывает на то, что в Европе не так много авиаперевозок, в основном это грузовые автомобили, но торговые сделки, своевременно заключенные с США и Китаем, крупнейшими рынками грузовых авиаперевозок в мире и другими странами, не входящими в ЕС являются положительными для компаний подобных CLA.

«Мы чувствуем, что можем играть роль ведущего грузового перевозчика для Великобритании. Мы можем играть активную роль в развитии торговли и начинаем это делать ».

CLA предлагает регулярные рейсы в США, Мексику , Ближний Восток и, начиная с апреля, запускает новый маршрут в Гонконг

«В наших регулярных услугах наблюдается устойчивый рост, в то время как мы можем также обеспечить подъем для ABC, с которым у нас есть соглашение о стратегическом партнерстве. Это [партнерство], которое позволяет нам предлагать решения для ключевых клиентов в глобальной сети, что также дополняется нашим партнерством с авиакомпаниями «Волга-Днепр» и уникальными решениями, предлагаемыми его флотом для загрузки самолетов «Антонов» и «Ильюшин».

«Мы можем предоставить единый магазин для значительных негабаритных и специализированных промышленных возможностей, и это захватывающая часть модели роста, которую мы имеем».

Было замечено, что окраски самолётов ABC и CLA очень похожи, это совпадение?

«Конечно, Синергия есть, но она рождается из коммерческого соглашения, и с нашим акционером мы четко имеем согласование брендинга, когда мы представляем себя глобальным клиентам. Мы хотим, чтобы они могли идентифицировать один магазин, который мы называем грузовым супермаркетом, поэтому клиент может пойти в одно место, чтобы найти широту уникальных решений, которые мы можем предложить.

«Таким образом, согласованность брендинга важна в нашем коммерческом предложении».

Отношения с группой компаний «Волга-Днепр» не являются исключительными.

Керр сказал: «У нас есть официальные отношения с Etihad Airways, чтобы предоставить им пространство на некоторых наших направлениях. Другим примером партнёрства является то, что мы обеспечивали решения для таких компаний, как UPS, в пиковый сезон на основе долгосрочного чартера на условиях ACMI.

»Мы не ограничены теми, с кем мы работаем. Мы ведём деловые переговоры с рядом различных операторов о решениях для них или о совместных сетевых партнерствах, которые, по моему мнению, лежат в основе того, как отрасль может расти и решать сложные проблемы, которые имеют жизнеспособные экономические модели, разделяющие риски ».

Керр добавляет, что права на трафик CLA позволяют ему сосредоточиться на рынках «без слишком тонкого расслоения», время от времени соединяя точки с ABC как сеть, не останавливая CLA от независимого развития новых рынков.

«Я считаю, что это золотая середина, и что мы можем стратегически согласовывать сетевые возможности».

Керр не будет опираться на немецкий проект сертификата воздушного оператора от консультанта CLM Огирманна кроме как наблюдать, что это будет «усовершенствование международной сети грузовых авиакомпаний, которое может быть только хорошим результатом для наших клиентов».

Керра спросили о неожиданных новостях, о том, что Роберт ван де Вег вновь присоединился к группе компаний «Волга-Днепр», спустя чуть больше года после ухода из группы авиакомпаний, чтобы взять на себя роль вице-президента по продажам и маркетингу, ту же роль, которую он занимал до начала 2017 года.

Керр прокомментировал консалтинг Огирманна и возвращения ван де Вега: «Это говорит о силе, которую мы будем иметь в развитии наших амбиций, и мы надеемся, что наши клиенты увидят это как позитивный сигнал от ключевой организации, с которой они хотят работать в долгосрочной перспективе ».