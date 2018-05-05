Дортмундская «Боруссия» дома уступила «Майнцу», «Бавария» выиграла у «Кельна» 

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Майнцу» (1:2), а «Бавария» выиграла у «Кельна» (3:1).
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33-й тур "Лейпциг" — «Вольфсбург» — 4:1 (2:0)
Голы: Лукман, 24 (1:0). Вернер, 33 (2:0). Дидави, 47 (2:1). Лукман, 52 (3:1). Огюстен, 63 (4:1).
"Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Бернарду (Ляймер, 69), Упамекано, Конате, Кампль, Кайзер (Шмиц, 89), Демме, Вернер, Огюстен (Поульсен, 67), Лукман.
"Вольфсбург": Кастелс, Дж. Брума, Кнохе (Димата, 46), Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Дидави (Реджбецай, 68), Арнольд, Штеффен, Брекало (Юнус Малли, 79), Ориги.
Предупреждение: Дидави, 66.
Судья: Фриц
5 мая. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена»
"Кельн" — «Бавария» — 1:3 (1:0)
Голы: Зюле, 30 — в свои ворота (1:0). Родригес, 59 (1:1). Левандовски, 61 (1:2). Толиссо, 78 (1:3).
"Кельн": Т. Хорн, Маро, Хайнц, Хектор, Я. Хорн, Риссе, Клеменс (Йоич, 82), Хегер, Козьелло, Теродде (Писарро, 80), Цоллер (Кордоба, 71).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Зюле, Руди, Мюллер (Толиссо, 74), Родригес, Киммих, Левандовски (Вагнер, 77), Эвина (Тиагу Алькантара, 46).
Предупреждение: Цоллер, 21.
Судья: Штайнхаус
5 мая. Кельн. Стадион «Рейн-Энерги Штадион ».
"Ганновер" — «Герта» — 3:1 (3:0)
Голы: Харник, 4 (1:0). Сане, 40 (2:0). Фюллкруг, 42 (3:0). Зельке, 73 (3:1).
"Ганновер": Чаунер, Сане (Элез, 90+2), Альборнос, Зорг, Хюберс, Швеглер, Бакалорц, Харник (Антон, 80), Фюллкруг, Кенан Караман (Саренрен-Базе, 86), Бебу.
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Рекик, Шельбред, Лустенбергер, Дарида, Лазаро (Миттельштедт, 78), Калу (Ибишевич, 52), Леки (Дардаи, 84), Зельке.
Предупреждения: Платтенхардт, 39. Швеглер, 48. Рекик, 60. Дардаи, 88. Ярстейн, 89. Бакалорц, 89.
Судья: Шторкс
5 мая. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).
"Вердер" — «Байер» — 0:0 "Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Велькович, Фридль, Юнузович (Й. Эггештайн, 90+1), Баргфреде (Рашица, 79), Делэйни, Кайнц (Гондорф, 46), М. Эггештайн, Крузе.
"Байер": Лено, Едвай, Венделл (Хенрикс, 71), Рецос, Баумгартлингер, Арангис, Кор (Аларио, 72), Брандт, Хаферц, Фолланд, Бэйли (Беллараби, 82).
Предупреждения: Фолланд, 26. Лангкамп, 40. Гондорф, 53. Рецос, 65. Гебреселассие, 75. Аларио, 85. Баумгартлингер, 89. Хенрикс, 90+3.
Судья: Хартманн.
5 мая. Бремен. Стадион «Везерштадион».
"Боруссия" Д — «Майнц» — 1:2 (1:2)
Голы: Баку, 4 (0:1). Муто, 13 (0:2). Филипп, 16 (1:2).
"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак (Шмельцер, 38), Аканджи, Ройс, Гетце (Ярмоленко, 74), Вайгль, Пулишич (Шюррле, 56), Санчо, Филипп.
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Диалло, Хак, де Йонг, Озтунали (Онисиво, 63), Гбамен, Баку (Максим, 54), Де Бласис, Муто (Донати, 87).
Предупреждения: Баку, 31. Вайгль, 41. Ройс, 54. Муто, 67. Папастатопулос, 77. Гбамен, 78. Белль, 86.
Судья: Зиберт
5 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
"Боруссия" М — «Фрайбург» — 3:1 (1:0)
Голы: Азар, 18 (1:0). Эльведи, 57 (2:0). Кляйндинст, 59 (2:1). Дрмич, 64 (3:1).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Эльведи, Штробль (Оксфорд, 69), Хофманн, Кюизанс, Раффаэл, Дрмич (Траоре, 73), Азар (Херрманн, 87).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Кюблер, Шустер (Хаберер, 38), Терраццино (Кох, 87), Франц (Хелер, 70), Хефлер, Петерсен, Кляйндинст.
Предупреждения: Хефлер, 56. Кемпф, 74. Кюблер, 90+4.
Судья: Грефе
5 мая. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия Парк». «Айнтрахт» — «Гамбург» — 3:0 (1:0)
Голы: Вольф, 31 (1:0). Маскарель, 77 (2:0). Майер, 90+1 (3:0).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Да Коста, Чэндлер (Русс, 17), Виллемс, Сальседо, Боатенг, Фернандеш, Маскарель, Алле (Майер, 87), Вольф (Гачинович, 67).
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Сакаи (Мюллер, 79), Дуглас Сантос, Хант, Экдаль (Костич, 46), Холтби, Штайнманн, Юнг, Ито (Вальдшмидт, 46), Вуд.
Предупреждения: Виллемс, 28. Сальседо, 37.
Судья: Айтекин
5 мая. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
"Аугсбург" — «Шальке» — 1:2 (1:2)
Голы: Керер, 23 (0:1). Макс, 27 (1:1). Керер, 34 (1:2).
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер (Кордова, 79), Каиуби, Шмид, Грегорич, Хедира (Дансо, 90), Рихтер (Моравек, 73), Финнбогасон.
"Шальке-04": Ферманн, Налду, Керер, Коноплянка (Очипка, 84), Калиджури, Стамбули, Горецка, Шепф, Маккенни, Ди Санто (Арит, 66), Бургшталлер (Тойхерт, 89).
Предупреждения: Бургшталлер, 27. Шепф, 45+2. Керер, 59. Макс, 77. Финнбогасон, 88.
Судья: Кампка
5 мая. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).
"Штутгарт" — «Хоффенхайм» — 2:0 (1:0)
Голы: Гомес, 25 (1:0). Гомес, 74 (2:0).
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого, Бадштубер (Каминьски, 46), Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми (Мангаля, 75), Аскасибар, Гомес, Гинчек (Донис, 61).
"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Фогт, Нордтвейт (Солои, 50), Рупп (Жуль, 22), Цубер (Хак, 67), Амири, Гриллич, Крамарич, Ут.
Предупреждения: Аскасибар, 2. Баумгартль, 8. Гентнер, 50. Акпогума, 51. Цилер, 79. Аого, 80.
Удаление: Аскасибар, 66.
Судья: Цвайер
5 мая. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.