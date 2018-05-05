В Петербурге высадили 40 деревьев в честь 40-летия «АиФ» 

Общероссийская акция, приуроченная к 40-летию газеты «Аргументы и факты», стартовала в городе на Неве.
5 мая, в день печати, на аллее журналистов в Приморском районе сотрудники петербургском редакции во главе с генеральным директором Алиной Клименко совместно с представителями городской власти высадили 40 деревьев.
— Акцию, старт которой был дан в Санкт-Петербурге, подхватят все региональные редакции «АиФ». Всего по всей России журналисты высадят тысячи саженцев в честь юбилея еженедельника.
Напомним, в это году газета «Аргументы и факты» отмечает 40-летие. С юбилеем издание уже поздравили глава государства Владимир Путин, премьер РФ Дмитрий Медведев, предстоятель РПЦ патриарх Кирилл и другие политические деятели и известные люди страны.