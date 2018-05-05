В Петербурге высадили 40 деревьев в честь 40-летия «АиФ»

5 мая, в день печати, на аллее журналистов в Приморском районе сотрудники петербургском редакции во главе с генеральным директором Алиной Клименко совместно с представителями городской власти высадили 40 деревьев.