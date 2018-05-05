Летчики Бундесвера лишаются лицензий из-за нехватки летных часов 

В прошлом году 19 из 129 пилотов вертолетов Бундесвера потеряли лицензии, так как из-за отсутствия нужного количества машин не смогли налетать требуемого количества часов тренировок. В прошлом году эта проблема коснулась 12 из 129 летчиков. Министерство обороны передала такие данные в ответ на запрос от партии Зеленых. Тогда летчики смогли вернуть лицензии, но после прохождения повторного обучения. «Нет тренировок — нет лицензий», — так резюмировала создавшуюся ситуацию министр обороны Германии. Представительница Зеленых Агнешка Бруггер, занимающаяся вопросами оборонной политики, рассказала СМИ, что в случае с самыми важными типами вертолетов Бундесвера, в полной оперативной готовности находится менее одной трети из них. Зеленые утверждают, что министр обороны Урсула Фон Дер Ляйен (Христианско-демократический союз) не контролирует ситуацию и требуется срочное решение. Когда в среду власти германии принимали проект бюджета на 2018 год, два министра от ХДС — Урсула Фон Дер Ляйен и глава министерства развития Герд Мюллер объявили votum separatum, требуя увеличить расходы на их ведомства. Расходы Германии на оборону должны вырасти в этом году на 1,5 миллиарда евро до 38,5 млрд, а в следующем — до 41,5 млрд евро. Как заявил министр финансов Олаф Шульц (SPD), расходы на эти цели будут увеличиваться «в меру возможностей». Как отмечают аналитики портала aviav.ru, в перспективе роста германской экономики относительные цифры не приближают Берлин к реализации обязательств принятых к НАТО об увеличении оборонного бюджета до 2 процентов ВВП. Даже при запланированном росте военного бюджета ежегодно на пару миллиардов евро, к 2022 году расходы относительно ВВП упадут до 1,23 проц., в то время как в 2017 году 1,24 проц. от ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НОТО европейские государства, которые не выполняют требований об увеличении военных расходов до 2 процентов ВВП, в том числе и Германию. Фон Дер Ляйен подчеркнула, что важнее всего создать «твердую финансовую перспективу на ближайшие годы» для обеспечения безопасности страны. «Речь идет о борьбе с терроризмом, причинами массовой миграции, стабилизации соседства Европы и миротворческих миссиях Бундесвера», — сказала она.