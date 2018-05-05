Детей тоже: в Москве задержаны больше 300 протестующих

Всего по стране были задержаны почти 600 участников оппозиционных акций

Массовыми задержаниями обернулась не получившая согласования от властей акция протеста в Москве . Организаторы шествия-митинга, которыми полиция назвала оппозиционера Алексея Навального и сотрудника ФБК Николая Ляскина , были задержаны еще на подступах к Пушкинской площади. Вскоре начались задержания рядовых оппозиционеров. Очевидцы сообщали о столкновениях, забрасываниях омоновцев землею с клумб, провокациях камуфлированых молодчиков с нагайками. Тут же жгли файеры. Задерживали самых разных участников протеста.

По состоянию на 16:00 Мск по всей России — в городах, где состоялись оппозиционные акции — были задержаны почти 600 человек (по данным «ОВД-Инфо», 587), в Москве — более 300.

Странным образом «отставал» Петербург . Там хоть и свалили ограждения на подступах к Дворцовой, но до прямых столкновений долго не доходило, не было и задержаний. Только ближе к 17 часам ситуация начала меняться.

Посмотри как красив Питер весной pic.twitter.com/dEE5EwKFNr

— Лентач (@oldLentach) 5 мая 2018 г.

Зато «отличилась» Москва. Первых активистов с плакатами начали провожать в автозаки еще до официального старта несогласованной акции. Ситуация быстро накалялась. Корреспонденты «КВ» с места событий сообщили об агрессивном поведении странных людей в камуфлированной одежде: с предметами, похожими на нагайки, они нападали на сторонников Навального. Ряд СМИ сообщали о присутствии у памятника Пушкину других «прокремлевских активистов», которые якобы наблюдали за тем, как полиция задерживает активистов, и чуть ли не помогали в этом.

Вскоре локальные стычки переросли в столкновения, начали поступать сообщения о первых пострадавших — с ушибами, синяками, рассеченными лицами. Возле здания "Известий" зажглись файеры. Полиция начала оттеснять собравшихся от Пушкинской. Сообщалось, что толпу направляли в переходы метро, некоторые оказались «заблокированы» в помещениях расположенных здесь магазинов.

По данным корреспондентов сразу нескольких СМИ, полиция работала жестко, стражей порядка обвинили в применении дубинок по всему, что движется. Как следует из фотоотчетов корреспондентов, в автозаки препровождали митингующих вне зависимости от пола и возраста. При этом разнилась информация о политической принадлежности задержанных: поступали сообщения как о том, что активистов НОД «никто не трогает», так и о том, что в автозаках оказались сильно изумленные люди: «Мы же за Путина агитируем…».

В Петербурге несколько сотен людей остаются за баррикадами. Еще около 1000 человек на Невском. Организаторы акции говорят о окончании акции

В Москве ОМОН гонит людей по Страстному бульвару и Малой Дмитровке

Трансляция:: https://t.co/OXnx8vb6tU pic.twitter.com/tcvSWleU3M

— Лентач (@oldLentach) 5 мая 2018 г.

Согласно публикуемым фотографиям, среди задержанных на Пушкинской площади есть дети.

Полиция задерживает детей. Теперь и в Москве.

Мы ведем онлайн с акции «Он нам не царь»: https://t.co/PHQCOnqicX pic.twitter.com/aojHuzHObP

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 5 мая 2018 г.