Ислам или смерть!: почему советские воины становились мусульманами на Афганской войне

Так называемая Афганская война продлилась целых десять лет — с 1979 по 1989 год. По официальным данным, количество убитых, умерших от ран, попавших в плен и пропавших без вести советских военнослужащих в ходе этого вооруженного конфликта составило около 15 тысяч. Были среди них и те, кто остался в живых, но не вернулся домой.

Оставшиеся на чужой земле

Согласно официальной статистике, за период боевых действий на территории Афганистана 417 советских военнослужащих оказались в плену или пропали без вести.

В марте 1992 года была создана Российско-американская совместная комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести. В ходе ее работы Россия смогла получить сведения о судьбе 163 российских граждан, оставшихся в Афганистане. Выяснилось, что среди советских солдат были и те, кто добровольно перешел на сторону афганских моджахедов и воевал против «своих».

Знахарь из Самарканда

Один из перебежчиков — Бахретдин Хакимов, уроженец Самарканда. Военнослужащий 101-го мотострелкового полка в Герате, он исчез в сентябре 1980 года. Лишь более 30 лет спустя удалось выяснить судьбу бывшего советского солдата.

Оказалось, что Хакимов был тяжело ранен. О нем заботились местные жители, которые лечили его и ухаживали за ним. Молодого узбека взял под свою опеку местный старейшина. Когда раненый поправился, он стал членом общины и принял новое имя — Шейх Абдулла. Как и старейшины общины, он занимается знахарством.

Ислам или смерть!

Геннадий Цевма, уроженец города Торез Донецкой области, ушел служить в армию в 18 лет и сразу же очутился в афганской провинции Кундуз . Однажды он любопытства ради отправился к ближайшей мечети, куда собирались жители на молитву. Там его взяли в плен и предложили выбор: принятие ислама или смерть… Цевма выбрал первое. Став мусульманином, он получил новое имя — Нек Мохаммад. Правда, Геннадий уверяет, что наотрез отказывался убивать своих бывших соотечественников.

В 1991 году военнопленного обнаружил журналист BBC Питер Джувенал. Цевму освободили, однако он побоялся возвращаться на родину, где его мог ждать трибунал. Так и остался в Кундузе, где работал шофером у местного ювелира.

Война против «своих»

Александр Левенец из Луганской области также служил в Кундузе, водил бензовоз. Но, в отличие от Хакимова и Цевмы, к душманам ушел по доброй воле. Случилось это в 1984 году. По одной версии, его «довела» дедовщина в военной части, по другой — ему грозило наказание за то, что торговал с местным населением. Левенец и его сослуживец Валерий Кусков встретились с полевым командиром Амирхаламом. Оба перебежчика сразу же согласились принять ислам и вступить в ряды боевиков, воюющих против советской армии. Правда, Кусков вскоре был убит в бою. А Левенец остался в живых.

Об Ахмаде — так стал зваться Левенец — узнали советские спецслужбы и потребовали его выдачи. Однако Амирхалам отказался выдать своего «родича». В мирное время Левенец устроился таксистом.

Механик для моджахедов

Сергей Красноперов из Кургана ушел из родной части в 1984 году, будучи обвиненным в продаже армейского имущества местным жителям. Моджахеды сразу же высоко оценили перебежчика — он оказался талантливым механиком, способным починить любое оружие. Впоследствии Нур Мохаммад — такое имя ему дали в исламе — получил пост личного телохранителя одного из лидеров моджахедов — генерала Абдул-Рашида Дустума

После войны Нур Мохаммад поселился в городе Чагчаран, неподалеку от своей военной базы, устроился на работу в местное отделение министерства энергетики

Советский подрывник — афганский полицейский

Схожим образом сложилась судьба харьковчанина Николая Выродова. В 1981 году он уехал служить в Афганистан добровольцем. Три месяца спустя после начала службы Выродов дезертировал. Как утверждал сам Выродов, это произошло после того как он стал свидетелем расстрела 70 жителей афганской деревни. Под новым исламским именем Насратулла Мохамадулла он работал подрывником у боевиков, а вскоре стал телохранителем полевого командира Гульбеддина Хекматияра.

В 1996 году Выродов вернулся на родную Украину , но не смог приспособиться к новой постсоветской реальности и опять уехал на новую родину — в Афганистан. Там он поселился в провинции Баглан и устроился на службу в местную полицию.

По версии The Times, таких «невозвращенцев» может насчитываться несколько сотен. Кто-то оказался у «чужих» по случайности, а кто-то — вполне целенаправленно.