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Бойцы Росгвардии наденут на Парад Победы новую форму цвета моха
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Бойцы Росгвардии наденут на Парад Победы новую форму цвета моха 

Мир24 31 минуту назад
В День Победы бойцы Росгвардии пройдут по Красной площади в новой форме, сообщает «МИР 24». Обмундирование представили на репетиции парадного расчета в Балашихе.
Новая форма сшита из современны матехриалов, что делает ее более ноской и удобной. Отличается она и по цвету. Теперь это камуфляжная одежда расцветки «мох».
Солдаты также получили новую обувь. На смену берцам пришли легкие, универсальные ботинки, в которых легче будет переносить перепады температуры и дальние расстояния.
Форма уже прошла все испытания и после 9 мая в нее переоденут все войска Росгвардии.
«Единственное отличие в цвете: военнослужащие срочной службы и военнослужащие по контракту частей оперативного назначения будут ходить в форме расцветки «мох», а расцветка серо-синяя «мох-2» и темные расцветки «мох-3» для СОБРа и ОМОНа соответственно», — говорит руководитель департамента тылового обеспечения войск Росгвардии Юрий Нестеров.
Всего численность парадного полка составит 781 человек. В этом году впервые по Красной площади, помимо представителей дивизии имени Дзержинского, пройдут кадеты президентского училища имени Шолохова и учащиеся Саратовского военного института.
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