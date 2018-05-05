Бойцы Росгвардии наденут на Парад Победы новую форму цвета моха

В День Победы бойцы Росгвардии пройдут по Красной площади в новой форме, сообщает «МИР 24». Обмундирование представили на репетиции парадного расчета в Балашихе

Новая форма сшита из современны матехриалов, что делает ее более ноской и удобной. Отличается она и по цвету. Теперь это камуфляжная одежда расцветки «мох».

Солдаты также получили новую обувь. На смену берцам пришли легкие, универсальные ботинки, в которых легче будет переносить перепады температуры и дальние расстояния.

Форма уже прошла все испытания и после 9 мая в нее переоденут все войска Росгвардии.

«Единственное отличие в цвете: военнослужащие срочной службы и военнослужащие по контракту частей оперативного назначения будут ходить в форме расцветки «мох», а расцветка серо-синяя «мох-2» и темные расцветки «мох-3» для СОБРа и ОМОНа соответственно», — говорит руководитель департамента тылового обеспечения войск Росгвардии Юрий Нестеров

Всего численность парадного полка составит 781 человек. В этом году впервые по Красной площади, помимо представителей дивизии имени Дзержинского, пройдут кадеты президентского училища имени Шолохова и учащиеся Саратовского военного института.

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