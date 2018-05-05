Руководитель «Автомобильных дорог» рассказал, затруднится ли движение из-за замены асфальта

В столице ведутся дорожные работы — традиционно с наступлением теплой погоды. Чтобы не мешать движению, специалисты трудятся преимущественно ночью..

Плановая замена асфальтобетонного покрытия производится по 700 адресам. В первоочередном списке — улицы Льва Толстого, Тимура Фрунзе , Усачева, Хамовнический Вал, Миусская площадь. Специалисты также заменят бордюрный камень, отремонтируют люки и нанесут дорожную разметку.

— До конца года в столице отремонтируют порядка 17,5 миллиона квадратных метров дорог, установят 1000 километров нового бортового камня и нанесут 52,5 тысячи километров разметки. При перекладке асфальта будут применяться битумная лента и новый прокладочный материал, увеличивающий срок службы гранитного борта в полтора раза, — рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин

Он подчеркнул, что вскрывать улицы будут преимущественно ночью. Полностью перекроют только переулки, и работы тоже будут проводить исключительно ночью. На оживленных дорогах перекрываться будут только 1-2 полосы за раз.

То есть массовых раскопок и перекрытый улиц этим летом не будет. Автолюбители могут регулярно заходить на сайт Центра организации дорожного движения (ЦОДД), где размещается оперативная информация о любых дорожных работах и вариантах объезда.

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