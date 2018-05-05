Ещё
Руководитель «Автомобильных дорог» рассказал, затруднится ли движение из-за замены асфальта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель «Автомобильных дорог» рассказал, затруднится ли движение из-за замены асфальта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице ведутся дорожные работы — традиционно с наступлением теплой погоды. Чтобы не мешать движению, специалисты трудятся преимущественно ночью..
Плановая замена асфальтобетонного покрытия производится по 700 адресам. В первоочередном списке — улицы Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Хамовнический Вал, Миусская площадь. Специалисты также заменят бордюрный камень, отремонтируют люки и нанесут дорожную разметку.
— До конца года в столице отремонтируют порядка 17,5 миллиона квадратных метров дорог, установят 1000 километров нового бортового камня и нанесут 52,5 тысячи километров разметки. При перекладке асфальта будут применяться битумная лента и новый прокладочный материал, увеличивающий срок службы гранитного борта в полтора раза, — рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
Он подчеркнул, что вскрывать улицы будут преимущественно ночью. Полностью перекроют только переулки, и работы тоже будут проводить исключительно ночью. На оживленных дорогах перекрываться будут только 1-2 полосы за раз.
То есть массовых раскопок и перекрытый улиц этим летом не будет. Автолюбители могут регулярно заходить на сайт Центра организации дорожного движения (ЦОДД), где размещается оперативная информация о любых дорожных работах и вариантах объезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коммунальные службы завершили месячник весеннего благоустройства
Вечерняя Москва: последние новости
Погода 2 мая: в Москве жара, на Ямале - до сих пор «минус» Москва цветущая: какие растения украшают столичные улицы Движение электричек Белорусского направления МЖД восстановлено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина задержания Навального150
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте302
В центре Москвы начались задержания420
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1019
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение329
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение