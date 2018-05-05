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Память эскадрильи «Нормандия-Неман» почтили во французском Ле Бурже
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Память эскадрильи «Нормандия-Неман» почтили во французском Ле Бурже 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 5 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Церемония возложения венков к мемориалу легендарной эскадрилье «Нормандия-Неман» прошла в субботу в городе Ле Бурже под Парижем.
Затем памятная церемония прошла в Музее авиации и космонавтики. В ней приняли участие посол РФ во Франции Алексей Мешков, ветераны из России, которые специально приехали в Париж на мероприятия, посвящённые Дню Победы, также представители торгпредства РФ во Франции постпредства РФ при ЮНЕСКО. С французской стороны присутствовали директор Музея авиации и космонавтики, президент ассоциации «Мемориал Нормандия-Неман».
"История эскадрильи «Нормандия-Неман» — один из самых славных и ярких примеров единения наших народов перед лицом общей опасности, союзничества русских и французов. Французские пилоты, о которых сегодня говорилось, прибывшие зимой 1942 года в Советский Союз, совершенно незнакомую им страну, воевали бок о бок с советскими лётчиками", — сказал Мешков. «Мы всегда будем помнить тех, кто пал в этой битве и не вернулся домой», — подчеркнул он. В память о них перед Музеем авиации и космонавтики в прошлом году была открыта мемориальная стела с именами погибших 42 французских летчиков, отметил российский посол.
"В непростые периоды международной повестки дня особенно важно помнить о том, что нас объединяет. Помнить и дружить завещали нам те, кто пронёс эту дружбу и через годы войны, и через годы идеологического противостояния", — добавил Мешков.
В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи «Нормандия-Неман» совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов «Нормандии» — Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран.
Памятник работы российского скульптора Владимира Суровцева был установлен возле Музея авиации и космонавтики в Бурже в 2006 году. В центре скульптурной композиции — французский пилот и русский авиамеханик, которые с тревогой и надеждой глядят в небо, ожидая возвращения товарищей с боевого вылета.
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