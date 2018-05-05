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На акции «Он нам не царь» в Москве начались задержания
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Навальный задержан в центре Москвы
Навальный задержан в центре Москвы

На акции «Он нам не царь» в Москве начались задержания 

Ведомости 41 минуту назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент «Ведомостей». Полиция жестко растолкала толпу людей и прорвалась к памятнику Пушкину, повалив несколько человек на землю. Число задержанных пока неизвестно.
Ранее на площади начались столкновения между сторонниками и противниками Алексея Навального. По словам корреспондента «Ведомостей», большая часть собравшихся у памятнику Пушкину — люди с георгиевскими лентами и флагами, они скандируют: Фашизм не пройдет», «Не допустим нового майдана». На глазах корреспондента «Ведомостей» у сторонницы Навального в довольно агрессивной форме отняли плакат. Затем двое мужчин начали расталкивать сторонников Навального, но вмешалась полиция.
В России сегодня проходят организованные Алексеем Навальным протестные мероприятия под лозунгом «Он нам не царь». Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы с властями.
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