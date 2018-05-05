В Малайзии еще одного оппозиционера подозревают в распространении «фейков»

МОСКВА , 5 мая — РИА Новости . Вице-президент Партии народной справедливости (ПНС) Малайзии Рафизи Рамли стал вторым малайзийским оппозиционером, в отношении которого открыто расследование в связи с распространением «фейковых новостей», сообщает агентство Бернама.

Ранее аналогичное расследование было открыто в отношении 92-летнего экс-премьера Малайзии и кандидата от оппозиции на предстоящих всеобщих выборах Махатхира Мохамада.

По данным агентства, полиция собирается допросить Рафизи из-за «публикации в соцсетях, дискредитирующей работу Избирательной комиссии и полиции в связи с выдвижением кандидата от Рантау на всеобщих выборах».

"Мы вызовем Рафизи и всех остальных причастных как можно скорее", — цитирует агентство представителя полиции Датука Ноора Азама Джамалудина.

Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил «Закон о борьбе с поддельными новостями» (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей может получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.