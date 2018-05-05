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В Малайзии еще одного оппозиционера подозревают в распространении «фейков»
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В Малайзии еще одного оппозиционера подозревают в распространении «фейков» 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вице-президент Партии народной справедливости (ПНС) Малайзии Рафизи Рамли стал вторым малайзийским оппозиционером, в отношении которого открыто расследование в связи с распространением «фейковых новостей», сообщает агентство Бернама.
Ранее аналогичное расследование было открыто в отношении 92-летнего экс-премьера Малайзии и кандидата от оппозиции на предстоящих всеобщих выборах Махатхира Мохамада.
По данным агентства, полиция собирается допросить Рафизи из-за «публикации в соцсетях, дискредитирующей работу Избирательной комиссии и полиции в связи с выдвижением кандидата от Рантау на всеобщих выборах».
"Мы вызовем Рафизи и всех остальных причастных как можно скорее", — цитирует агентство представителя полиции Датука Ноора Азама Джамалудина.
Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил «Закон о борьбе с поддельными новостями» (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей может получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.
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