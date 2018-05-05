Как воевал маршал Александр Василевский

Александр Михайлович Василевский принимал участие во всех войнах, которые вела в XXстолетии Российская империя, а затем и Советский Союз, и с каждой новой войной и новым сражением рос и развивался его полководческий талант, а сам Василевский поднимался все выше по служебной лестнице.

Будущий маршал

Василевский родился 16 сентября 1895 года в селе Новая Голичиха Кинешемского уезда. Ни его семья, ни мечтания мальчика в детстве и юности не предвещали его будущей великолепной военной карьеры. Сын церковного регента и поповны, оба его родителя были староверами, Александр мечтал поступить в семинарию, диплом об окончании которой позволял продолжить образование в светском учебном заведении, а затем выучиться на агронома или землемера.

Первая мировая война

Когда началась Первая мировая война, Александр учился в духовной семинарии в Костроме . Нежданно-негадан

но для окружающих юноша проникается патриотическими настроениями, сдает экзамены в семинарии досрочно и поступает в Алексеевское военное училище. На фронте в тот период катастрофически не хватало унтер-офицерских и офицерских кадров, а потому Алексея отправили на ускоренные курсы обучения, которые длились всего четыре месяца, а оттуда в чине прапорщика — на фронт. С весны 1916 года он — командир роты, которая очень скоро стала считаться лучшей в полку. Прапорщик Александр Василевский участвовал в легендарном Брусиловском прорыве, и за проявленную храбрость был досрочно повышен в звании, получив чин штабс-капитана.

Гражданская война

Когда случилась Октябрьская революция, молодой офицер находился в Румынии . Известия о Петроградских событиях заставили его подать в отставку и уйти в запас. Какое-то время он учительствует, живя в родном селе. Но мирной жизнью Василевский наслаждается недолго. В апреле 1919 года он был мобилизован в РККА в качестве помощника командира взвода. В декабре 1919 года Василевский — участник войны с Польшей . В течение последующих нескольких лет его армейская карьера шла стремительно вверх.

Между войнами

В 1936 году Алексей Михайлович поступил в Военную академию Генштаба , которую окончил с отличием, и получил звание начальника кафедры тыла академии. В 1939 году он уже заместитель начальника Оперативного управления Генштаба , весной 1940 года — первый заместитель главы Оперативного управления. 9 ноября 1940 же года Василевского в составе делегации Молотова направили в Берлин для участия в переговорах с Германией

Великая Отечественная война

Великая Отечественная война застала генерал-майора Василевского в Генеральном штабе, в должности заместителя начальника оперативного управления. Меньше чем через два месяца он был назначен начальником оперативного управления и заместителем начальника Генерального штаба. Начальником Генерального штаба был, как известно, Шапошников.

Вместе с Шапошниковым Василевский участвует в заседаниях Ставки в Кремле. А в декабре 1941 года во время болезни Шапошникова, Василевский исполнял обязанности начальника Генштаба.

А. М. Василевский сыграл ключевую роль в организации обороны Москвы и контрнаступления, которое началось в конце 1941 года. В эти трагические дни, когда решалась судьба Москвы, с 16 октября до конца ноября, он возглавлял оперативную группу для обслуживания Ставки. В круг обязанностей группы входило знать и правильно оценивать события на фронте, постоянно информировать о них Ставку, в связи с изменениями фронтовой обстановки докладывать Верховному Главнокомандован

ию свои предложении, быстро и точно разрабатывать планы и директивы. Опергруппа, как видно из этого перечня обязанностей, была мозгом и сердцем грандиозной военной операции, получившей название Битвы за Москву.

В апреле 1942 года Василевскому было присвоено звание генерал-полковни

к, в июне того же года он занял должность начальника Генерального штаба.

Все время Сталинградской битвы Василевский, как представитель Ставки, находился в Сталинграде, занимаясь координацией взаимодействия фронтов. Ему принадлежит решающая роль в отражении группы Манштейна. В январе 1943 года Василевскому было присвоено звание Генерала армии, он был награжден орденом Суворова 1-й степени. А менее чем через месяц, что крайне необычно, он стал Маршалом Советского Союза.

Именно Василевскому принадлежит замысел о проведении оборонительной операции, с последующим переходом в контрнаступление во время Курской битвы. Это он убедил Сталина и других представителей Генштаба поступить именно так. В разгар битвы на Курской дуге, он координировал действия Воронежского и Степного фронтов. Танковое сражение под Прохоровкой Василевский наблюдал лично с позиции своего командного пункта.

Василевский планировал и руководил операциями по освобождению Донбасса, Крыма и юга Украины . В день взятия Одессы в апреле 1944 года Василевский был награжден орденом «Победа». Он стал вторым кавалером этого ордена. Первым был Жуков.

Когда был освобожден Севастополь , в начале мая 1944 года, Василевский лично объезжал город, и его автомобиль наткнулся на мину. Маршал был ранен. Ранение было легкое, однако ему пришлось некоторое время находиться на излечении в Москве.

Впрочем, уже в конце мая маршал Василевский отбывает на фронт для командования действиями 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в ходе операции «Багратион». За освобождение Прибалтики и Белоруссии , Василевскому 29 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В феврале 1945 года погиб командующий 3-м Белорусским фронтом Черняховский. Василевский был назначен на его место. В этой должности он руководил штурмом Кенигсберга — операцией, вошедший во все военные учебники.

Сталин сообщил Василевскому о планах назначить его главнокомандующи

м советских войск на Дальнем Востоке еще летом 1944 года. Когда была завершена Восточно-Прусска

я операция, в апреле 1945 года Василевский включился в разработку плана войны с Японией, при этом он пользовался черновыми набросками, которые были им сделаны еще осенью 1944 года. Так был подготовлен план Маньчжурской стратегической наступательной операции.

Подготовка к этой войне на Дальнем Востоке производилась под покровом глубочайшей тайны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в Читу Василевский прибыл 5 июля 1945 года в форме генерал-полковни

ка и с документами на имя Васильева. 30 июля он был назначен главнокомандующи

м советскими войсками на Дальнем Востоке.

Василевский детально ознакомился с ситуацией Дальневосточных фронтов, обсудил обстановку с командующими армиями. Переходом в наступление на рассвете 9 августа маршал Василевский руководил лично.

Блестящая подготовка операции принесла свои плоды: для разгрома в Маньчжурии Квантунской армии Японии, насчитывающей до одного миллиона бойцов, потребовалось всего 24 дня.

За победу над Японией Александр Михайлович Василевский был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

После войны

После Победы маршал Василевский вновь стал начальником Генерального штаба. К моменту смерти Сталина Василевский служит в должности Военного министра.

Однако, после прихода к власти Хрущева, карьера Василевского пошла вниз, поскольку Хрущев видел в нем сталинского выдвиженца. Василевский был понижен до замминистра обороны СССР. В 1957 году он подал в отставку с правом ношения военной формы.

Умер Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский 5 декабря 1977 года и был захоронен на Красной площади в Москве.