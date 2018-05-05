Новое руководство Мальтийского ордена ценит давние связи с Россией

Высшей точки отношения России со старейшим в мире католическим рыцарским орденом достигли при императоре Павле I, напомнил посол в беседе с корреспондентом ТАСС. Один из залов административного корпуса ордена на римской улице Кондотти украшает парадный портрет российского императора в мундире великого магистра. Его связи с орденом длились четыре года — до убийства Павла I в Михайловском замке. Император дал приют в России изгнанному Наполеоном с острова Мальты ордену, обеспечив его рыцарей землей и крепостными. Приоратский дворец в Гатчине стал их новой временной резиденцией.

Посол добавил, что благодаря усилиям русской дипломатии Папа Римский Пий IX признал Павла магистром, однако это известие не застало императора в живых.

Сегодня у России с орденом существуют официальные отношения. Статус ордена как полноценного государства признают не все, хотя у рыцарей — свои паспорта, дипномера на машинах, штаб-квартира в Риме с архивом и библиотекой. Орден выпускает собственные почтовые марки, которые ценят филателисты всего мира.

Одним из важных событий в развитии контактов с Россией посол Ланди назвал только что торжественно открытую в священном итальянском городе Бари выставку «Русская икона: молитва и милосердия» из коллекции Музея им. Андрея Рублева и московского Музея русской иконы (30 апреля — 30 июня 2018 г.). Сам Ланди стал одним из инициаторов этой акции.

В Риме новый глава Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре принес присягу в присутствии делегата Папы Римского архиепископа Анджело Беччу. Церемония состоялась в храме Богородицы на Авентийском холме.