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Новое руководство Мальтийского ордена ценит давние связи с Россией
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Новое руководство Мальтийского ордена ценит давние связи с Россией 

ТАСС 1 час назад
РИМ, 5 мая. /Корреспондент ТАСС Алексей Букалов/. Новое руководство Мальтийского ордена ценит традиции и давние связи с Россией. В этом убежден Антонио Дзанарди Ланди, посол Мальтийского ордена при Ватикане, бывший посол Италии в России.
Высшей точки отношения России со старейшим в мире католическим рыцарским орденом достигли при императоре Павле I, напомнил посол в беседе с корреспондентом ТАСС. Один из залов административного корпуса ордена на римской улице Кондотти украшает парадный портрет российского императора в мундире великого магистра. Его связи с орденом длились четыре года — до убийства Павла I в Михайловском замке. Император дал приют в России изгнанному Наполеоном с острова Мальты ордену, обеспечив его рыцарей землей и крепостными. Приоратский дворец в Гатчине стал их новой временной резиденцией.
Посол добавил, что благодаря усилиям русской дипломатии Папа Римский Пий IX признал Павла магистром, однако это известие не застало императора в живых.
Сегодня у России с орденом существуют официальные отношения. Статус ордена как полноценного государства признают не все, хотя у рыцарей — свои паспорта, дипномера на машинах, штаб-квартира в Риме с архивом и библиотекой. Орден выпускает собственные почтовые марки, которые ценят филателисты всего мира.
Одним из важных событий в развитии контактов с Россией посол Ланди назвал только что торжественно открытую в священном итальянском городе Бари выставку «Русская икона: молитва и милосердия» из коллекции Музея им. Андрея Рублева и московского Музея русской иконы (30 апреля — 30 июня 2018 г.). Сам Ланди стал одним из инициаторов этой акции.
В Риме новый глава Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре принес присягу в присутствии делегата Папы Римского архиепископа Анджело Беччу. Церемония состоялась в храме Богородицы на Авентийском холме.
Джакомо Далла Торре (родной брат председателя Ватиканского трибунала — прим. ТАСС) подтвердил свое намерение «продолжить работу по реформе конституции ордена, начатую в 2017 году», сообщило агентство ANSA. Первой официальной акцией нового магистра стало участие в 60-м международном паломничестве ордена в Лурд (Франция). Оно проходит с 4 по 8 мая. Каждый год свыше 7 тыс. мальтийских рыцарей и добровольцев отправляются в лурдское святилище, сопровождая и заботясь о больных.
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