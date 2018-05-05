Японец Казуиро Чо о восхищении Сатаной и Осетией

Казуиро Чо из Японии рассказал корреспонденту Sputnik Диане Валиевой об интересе к Осетии и своем любимом герое из Нартовского эпоса.

Интерес к истории осетинского народа у японца Казуиро Чо возник во время изучения китайской истории в университете. Он рассказывает, как во время учебы наткнулся на информацию о присутствии аланского войска в Китае в эпоху Монгольского завоевания.

"Сначала я изучил исторические китайские документы, но после выпуска из университета, к сожалению, начал работать в другой сфере. Сейчас я снова вернулся к своим интересам и начал учить осетинский и русский языки самостоятельно. Если честно, пока мне это дается непросто и очень медленно", — поделился он.

Чо добавил, что в Токио есть магазин с отделом русскоязычной литературы, где он смог приобрести книги по осетинской истории и языку. Если во время чтения у него возникают вопросы при переводе некоторых слов, ему помогают друзья из Осетии, с которыми он познакомился через интернет.

Kazuhiro Cho "Например, в книге «Очерки и истории Южной Осетии» я столкнулся с непонятным словом «эристави» и мне объяснили, что это обозначение титула, наподобие европейского «герцога». Часто спрашиваю переводы слов, чтобы выложить у себя на странице в Facebook в описании к публикациям, так мне легче учить язык, и я могу рассказать своим друзьям об осетинах", — отметил он.

Чо рассказывает, что специализируется в истории, и особенно ему интересна эпоха Монгольского завоевания Китая.

"Среди событий этой эпохи говорится также о присутствии русских и аланских войск в Китае. Об этом я прочитал в китайских хрониках, и мне стало интересно изучить эту тему подробнее. У осетин есть Нартовский эпос, который занимает важную роль в мировой истории, а упоминания о нем часто встречаются в исторических работах разных периодов. Мне интересно это в рамках нахождения алан в Китае в 13-14 веках", — подчеркнул Чо.

Он добавил, что ему очень нравится яркая и мудрая героиня эпоса Сатана, а также женский национальный костюм, который кажется Чо очень милым и красивым. Сейчас он периодически переписывается со знакомыми из Осетии и когда-нибудь планирует посетить страну лично.

"К сожалению, пока очень мало литературы про Осетию на английском языке, и в Японии о ней почти никто не знает. Но я общаюсь с осетинами, они рассказывают мне о своей родине, а какую-то информацию я нахожу в интернете", — поделился он.