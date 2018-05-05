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Хабаровские спасатели проконтролируют ледоходы в Якутии
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Хабаровские спасатели проконтролируют ледоходы в Якутии 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
5 мая из Хабаровска в Якутск вылетел самолёт Ан-74, на борту которого находится 25 сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы подразделения Елена Чувашова, дополнительные силы должны обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) продолжается вскрытие рек Лена, Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка, отмечается ледоход различной интенсивности.
— Вылетевшая в Якутск группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, а также средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения, — говорит заместитель начальника ДВРПСО МЧС России Владимир Кадыков. — Спасателей направят в районы, где складывается сложная паводковая обстановка. В случае ухудшения ситуации бойцы должны оказывать помощь населению.
В конце апреля в посёлке Тумнин Ванинского района Хабаровского края на помощь спасателям пришёл вертолёт Ми-26 Минобороны России с минометными установками. Затор льда на реке Тумнин был ликвидирован артобстрелом, угроза подъема уровней воды к вечеру 28 апреля была снята.
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