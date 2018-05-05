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Представители КПРФ возложили цветы к памятнику Маркса в честь его 200-летия
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Представители КПРФ возложили цветы к памятнику Маркса в честь его 200-летия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители КПРФ приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику Карла Маркса, которое прошло в Москве на площади Революции в честь 200-летия со дня рождения основоположника коммунистического учения, передает РИА «Новости».
"Ровно 200 лет тому назад в этот день родился гений человечества. Карл Маркс — это тот выдающийся учёный, политик, философ, социолог, который предложил обновление мира. И на сегодня его учение является самым важным и самым эффективным в развитии человечества", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он добавил, что 11-12 мая в Москве пройдет международный форум-конгресс, посвященный 200-летию Маркса.
По мнению депутата Госдумы Валерия Рашкина, «любая теория проявляется практикой и временем» и назвал «Капитал» шедевром мысли.
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