Представители КПРФ возложили цветы к памятнику Маркса в честь его 200-летия

Представители КПРФ приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику Карла Маркса , которое прошло в Москве на площади Революции в честь 200-летия со дня рождения основоположника коммунистического учения, передает РИА «Новости» "Ровно 200 лет тому назад в этот день родился гений человечества. Карл Маркс — это тот выдающийся учёный, политик, философ, социолог, который предложил обновление мира. И на сегодня его учение является самым важным и самым эффективным в развитии человечества", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов Он добавил, что 11-12 мая в Москве пройдет международный форум-конгресс, посвященный 200-летию Маркса. По мнению депутата Госдумы Валерия Рашкина, «любая теория проявляется практикой и временем» и назвал «Капитал» шедевром мысли.