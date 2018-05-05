Что такое миланский лифтинг и надо ли за ним ехать в Италию

Пакуем чемоданы?

Даже те, кто обожает Италию заочно, знают, что Милан ‒ мировой центр паломничества ценителей стиля и дизайна, шоппинга в luxury-бутиках, уникальных музеев и всевозможных достопримечательностей. Но это не все — Милан известен высокими стандартами и особой школой пластической хирургии. Когда хочется иметь глубокий выразительный взгляд, как у итальянок, и смотреть на мир широко открытыми глазами, опущенные веки и нависшие брови могут сыграть злую шутку. Чтобы стать счастливой обладательницей «нового» взгляда, собирать чемоданы совсем не обязательно ‒ наши пластические хирурги отлично справляются с такими косметическими дефектами.

Кому подойдет?

Увы, чудеса мейкапа, спасительные кремы и косметологические процедуры не всегда, как по волшебству, стирают с лица следы активной мимики, недосыпания, стрессов, перекусов на бегу, курения и злоупотребления спиртным. И не стоит забывать про генетику и индивидуальные особенности строения лица ‒ они во многом определяют эстетическую привлекательность взгляда. А привычки морщить лоб, подпирать лицо рукой и спать на животе уже давно пора отнести к числу вредных.

Миланский лифтинг ‒ спасение для тех, кто не понаслышке знает, что такое:

● выраженный птоз век (ненавистные нависшие веки);

● темные круги и мешки под глазами;

● заметные мимические и возрастные морщины;

● нависающие брови, придающие лицу угрюмый вид;

● опущение наружного уголка глаза;

● асимметрия, которую видно невооруженным взглядом.

Что нового?

Уникальность такой операции ‒ в комплексном подходе. Программа хирургического вмешательства составляется с учетом индивидуальных проблем каждого пациента: одним нужен масштабный anti-age эффект, другие мечтают о взгляде, как у Одри Хэпберн , третьи хотят подтянуть грустные «хвостики» бровей.

Программа операций может включать:

● верхнюю и нижнюю блефаропластику;

● височный лифтинг;

● изменение формы глаза (придание миндалевидной формы, подтяжку внешнего уголка глаза);

● броулифтинг (коррекцию положения и формы бровей);

● устранение птоза и избыточной жировой клетчатки;

● восполнение недостающего объема за счет липофилинга верхних век.

И последнее, но не менее важное: малоинвазивность. Теперь не придется проводить несколько суток в стационаре, ждать, пока исчезнут следы швов, и долгие месяцы пугаться собственного отражения в зеркале ‒ к привычному ритму жизни можно вернуться уже спустя 10‒12 дней.

Кому нельзя?

Как и у любого хирургического вмешательства, у лифтинга немало противопоказаний: целый ряд глазных болезней, заболевания внутренних органов и систем, нарушения эндокринного характера (в частности, гипер— и гипотиреоз), аллергия на некоторые лекарственные препараты и анестетики. Полный список врач должен огласить вам на консультации. Перед операцией необходимо дополнительно сдать анализы и пройти обследования, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. В период беременности, кормления грудью, а также во время менструации лифтинг также придется отложить.

Как проходит восстановление?

Темные очки ‒ неотъемлемый атрибут первой недели реабилитации. Врачи советуют не паниковать, если появятся небольшие отеки, дискомфорт, синяки, непривычное слезотечение ‒ это временно и это нормально. При соблюдении всех рекомендаций восстановление проходит довольно быстро и безболезненно. Ускорить процесс помогут назначенные доктором лекарства, гели и глазные капли, холодные компрессы и умеренная мимика.

Плюс придется отказаться от горячих и солнечных ванн, солярия, сауны, бани, физических и зрительных нагрузок (читайте: соцсетей, смартфона, планшета, телевизора, журналов). Но результат стоит того: взгляд заметно свежеет и омолаживается, а лицо выглядит более отдохнувшим. Как после отпуска в Италии!