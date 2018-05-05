Ветераны военной службы РФ и Норвегии пройдут по местам боевой славы Второй мировой войны

МУРМАНСК , 5 мая. / ТАСС /. Делегация из Норвегии , в составе которой ветераны военной службы, депутаты, историки, пенсионеры, и делегация из российской Мурманской области в 17-й раз отправились в поход по местам боевой славы Второй мировой войны, расположенным в Мурманской области и северной Норвегии. Об этом сообщил ТАСС председатель совета некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит», который является одним из организаторов похода, Геннадий Гурылев.

"К нам в Мурманскую область прибыла норвежская делегация в составе 22 человек, в том числе 17 ветеранов военной службы с Осло и пять представителей губернии Финнмарк — депутаты, историки, пенсионеры. Вместе с делегацией Мурманской области в составе десяти человек они будут участвовать в возложении венков и цветов к военным мемориалам погибших воинов Советской армии и норвежских партизан", — сказал ТАСС руководитель фонда.

Участники похода проедут по маршруту: Мурманск — Междуречье — Долина Славы — Титовка — Киркенес — Нейден — Вардё — Киберг — мыс Лангбюнес. В поселке Междуречье на западном берегу Кольского залива в годы войны находилась база подготовки разведчиков, в Долине Славы и Титовке шли ожесточенные бои. Во всех этих местах сегодня установлены памятники, стелы, обелиски, которые посетят делегации из России и Норвегии. На мысе Лангбюнес в 2010 году был установлен обелиск в память о трех разведчиках — двух советских гражданах и норвежце, погибших в бою с немцами 20 октября 1941 года.

Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Кольского Заполярья и северной Норвегии от фашистов проходила с 7 по 29 октября 1944 года. Активное участие в боевых действиях и освобождении территории принимали Северный флот и 14-я армия под командованием маршала Кирилла Мерецкова. Великая Отечественная война завершилась на севере СССР освобождением северной Норвегии в октябре 1944 года и до 9 мая 1945 года прямых боевых действий с немецкими войсками уже не велось, потому что они отошли в южную часть Норвегии.