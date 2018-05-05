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Главврачом РКОБ стала дочь экс-министра здравоохранения Татарстана
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Главврачом РКОБ стала дочь экс-министра здравоохранения Татарстана 

АиФ Казань 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Дина Хусаинова стала новым главным врачом Республиканской клинической офтальмологической больницы в Татарстане, сообщает пресс-служба минздрава РТ.
Это следует из приказала министра здравоохранения РТ от 5 мая.
В РКОБ Дина Хусаинова, дочь бывшего министра здравоохранения РТ Камиля Зыятдинова, пришла из Республиканской клинической больницы, где проработала около 13 лет в должности заместителя главврача по клинико-экспертной работе. Этой работой она занялась сразу после окончания аспирантуры в КГМУ по специальности «Внутренние болезни».
Она также является доцентом кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медакадемии. Кандидат медицинских наук.
Напомним, предыдущий главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров уволился в апреле. До этого в больнице полицейские проводили проверку, сотрудников РКОБ подозревали в мошенничестве, служебном подлоге и превышении полномочий.
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