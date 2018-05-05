Главврачом РКОБ стала дочь экс-министра здравоохранения Татарстана

РТ. Дина Хусаинова стала новым главным врачом Республиканской клинической офтальмологической больницы в Татарстане , сообщает пресс-служба минздрава

Это следует из приказала министра здравоохранения РТ от 5 мая.

В РКОБ Дина Хусаинова, дочь бывшего министра здравоохранения РТ Камиля Зыятдинова, пришла из Республиканской клинической больницы, где проработала около 13 лет в должности заместителя главврача по клинико-экспертной работе. Этой работой она занялась сразу после окончания аспирантуры в КГМУ по специальности «Внутренние болезни».

Она также является доцентом кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медакадемии. Кандидат медицинских наук.