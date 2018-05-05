«Освободительная борьба» Андрея Власова и другие предательства в русской истории

Тема предательства красной нитью проходит через всю историю России . Родину предавали и успешные воеводы, и лётчики, и особы царских кровей.

В самый разгар Ливонской войны один из лучших московских воевод и ближайший друг Ивана IV князь Андрей Курбский бежал в Литву , на сторону врага. До этого прославленный полководец почти год получал лестные письма от самого польского-литовского монарха Сигизмунда II Августа, который обещал «ласковый приём» князю. Вероятно, Курбский сделал этот приём ещё более ласковым, передав литовской разведке важные сведения о передвижении московских войск. Беглец получил солидную сумму денег и огромные владения в Литве и на украинской Волыни. Почти сразу после побега князь включается в военные операции против московских войск. Андрей Курбский просил Сигизмунда Августа дать ему 30-тысячную армию, чтобы совершить поход на Москву и покончить с «царствием» Иоанна IV. Чтобы убедить короля в своей преданности, он был готов идти на Москву прикованным цепями к телеге, в окружении охраны. Однако поход так и не состоялся.

Узурпация Екатерины II Всероссийская императрица Екатерина II Великая возглавила дворцовый переворот против собственного мужа и законного императора Петра III. Это был первый (и последний) случай узурпации власти женщиной в истории России. Воцарение на троне Екатерины II отлично описал Василий Ключевский : «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца».

«Отцеубийство» Александра I У большинства историков нет сомнений, что великий князь и наследник короны Александр Павлович знал о готовящемся заговоре против своего отца, императора Павла I. Кроме того, все заговорщики избежали наказания после воцарения Александра I, а эпоха Павла была дискредитирована в глазах будущих поколений с помощью «придворных историков» императора.

Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.

Попав в плен к немцам в 1942 году, командующий 2–й ударной армии и заместитель командующего Волховского фронта Андрея Власова перешёл на сторону врага. Уже через несколько месяцев он стал одним из инициаторов создания так называемой Русской Освободительной Армии из советских военнопленных, которая была призвана «освободить Родину от большевизма». Войска РОА участвовали в борьбе против партизан и выполняла полицейские функции на оккупированных немцами территориях В 1945 году, сразу после капитуляции Германии , Андрей Власов попал в плен к Красной армии, в 1946 осуждён по обвинению в государственной измене и повешен.

«Перелёт» Виктора Беленко

Старший лейтенант, пилот «МИГ-25», за которым охотились разведки всего мира, Виктор Беленко перелетел на своём суперсамолёте в Японию . Приземлившись, он достал пистолет, выстрелил в воздух и потребовал спрятать самолёт. Последний разобрали, тщательно изучили вместе с американскими специалистами и вернули Советскому Союзу. Бывший лётчик получил политическое убежище в США

Материальный ущерб от поступка Виктора Беленко оценили в 2 миллиарда рублей. В Советском Союзе пришлось спешно менять всю аппаратуру системы распознавания «свой-чужой». В системе запуска ракет истребителя появилась кнопка, снимающая блокировку на стрельбу по своим самолётам. Она получила прозвище «беленковская».

«Сдача явок» Олега Гордиевского

Полковник КГБ СССР Олег Гордиевский совершил побег из СССР в багажнике автомобиля британского посольства 20 июля 1985 года.

Той же осенью правительство Маргарет Тэтчер выслало из Британии больше 30 сотрудников советского посольства, работавших под прикрытием. Олег Гордиевский сдал ряд высокопоставленных сотрудников английских спецслужб, работавших на СССР.