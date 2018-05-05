Родные рыбака, упавшего в воду на рыбалке, считают, что он может быть жив

Рыбак, который пропал на реке Вильва, может быть жив, считают его родные. Они начали поиски мужчины.

Сын 52-летнего Игоря Ярославцева рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье», что отец отлично плавал. Он — большой любитель рыбалки и в своей жизни попадал в разные ситуации.

«Он ходил на рыбалку в разное время года и не раз падал в воду. Он отлично плавал, так что, возможно, и на этот раз ему всё-таки удалось выбраться. Его телефон, скорее всего, утонул, и он не может связаться с нами. Может быть, он дошёл до какой-то деревни. Также сейчас полицейские отправились к нему домой», — рассказал Вячеслав Ярославцев.

Сын просит всех, кто видел его отца, позвонить и сообщать об этом по телефону +7 (992) 347-20-60. Приметы пропавшего: рост примерно 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы тёмные, очень короткие, носит усы.