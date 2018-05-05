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В честь Дня Победы. В Сарове ветеранов и их сопровождающих будут возить бесплатно на такси
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В честь Дня Победы. В Сарове ветеранов и их сопровождающих будут возить бесплатно на такси 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВ честь Дня Победы. В Сарове ветеранов и их сопровождающих будут возить бесплатно на таксиИнициатором бесплатного проезда выступил руководитель такси «Мобиль» Богдан Буряк. Чтобы добраться до нужного места необходимо просто позвонить по телефону 8 83130 6-50-50.
Воспользоваться бесплатным проездом могут: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, труженики тыла и нетрудоспособные вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. Никаких подтверждающих документов не требуется. Заместитель главы администрации Сарова Сергей Анипченко отметил, что услуга будет действовать на территории города с 8 по 10 мая не только для ветеранов войны, но и их сопровождающих.
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