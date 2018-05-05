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В Челябинске задержали двоих волонтеров штаба Навального
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Навальный задержан в центре Москвы

В Челябинске задержали двоих волонтеров штаба Навального 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Утром 5 мая челябинский штаб Навального сообщил о задержании двоих своих волонтеров. По их версии, причиной тому — сегодняшнее всероссийское мероприятие, разрешение на проведение которого в Челябинске городская администрация не дала.
Волонтеры штаба Навального сообщили о задержании двух своих товарищей
74.ru удалось пообщаться с одним из задержанных. Молодой человек сообщил, что сейчас он находится в отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска. В МВД эту информацию пока официально не подтвердили.
— Этим утром я вышел из дома, повернул и пошел в сторону остановки, и в этот момент ко мне подошел сотрудник полиции. Он показал удостоверение и сообщил, что произошла кража возле моего дома. Соответственно, меня, как подозреваемого, доставили в отдел полиции, — рассказал нам Александр Беляев. — Еще я знаю, что в Ленинском районе около восьми утра сегодня задержали еще одного нашего волонтера, несовершеннолетнего парня. Причем организатором какой-либо акции он не является.
Александр Беляев также заявил, что накануне к одному из волонтеров штаба Навального приходили домой, но не застали его там. Еще одна девушка-активистка видела вчера полицейский автомобиль под окнами своей квартиры.
— Само собой, это не может быть не связано с акцией, которая сегодня проходит по всей стране. Но наших планов это не меняет. Волонтеры все равно выйдут на улицы города, — подчеркнул Александр. — Изначально выйти собирались около 1000 человек, но мы надеемся, что нас будет еще больше.
Сегодняшняя акция в Челябинске пройдет в рамках всероссийской. Правда, администрация нашего города её не согласовала. По словам волонтеров штаба Навального, причина в том, что проводить акцию якобы негде:
— Нам сказали, что абсолютно все места в городе заняты. Соответственно, проводить мероприятие нам не дали. Но мы не спрашивали разрешение, а именно уведомляли о проведении акции. Так что мы считаем ее согласованной, она состоится. К задержаниям мы готовы, — добавил Беляев.
Планируется, что мероприятие стартует в 14:00 от памятника Курчатову. Как сообщает фотокорреспондент 74.ru с места события, уже сейчас там выставлено усиление.
У памятника Курчатову уже собрались полицейские
— Здесь очень много сотрудников полиции, несколько автозаков, четыре автобуса и большое количество служебных легковушек. — сообщил Илья Бархатов.
Накануне на официальном сайте ГУ МВД по Челябинской области появилось сообщение, в котором полицейские напомнили об ответственности, которая предусмотрена за проведение несогласованных публичных мероприятий или участие в них:
— Гарнизон полиции Южного Урала готов к осуществлению превентивных мероприятий с целью недопущения несанкционированных акций, а также к охране общественного порядка в рамках проведения массовых мероприятий, — говорится в официальном сообщении ведомства.
74.ru продолжит следить за развитием событий.
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