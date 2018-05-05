В Пентагоне определились, где будут базироваться новые бомбардировщики B-21

"Наши нынешние базы, где размещены бомбардировщики, отлично подходят для B-21. Мы ожидаем, что первый Raider поступит к нам в середине 2020-х годов", — подчеркнула Уилсон.

Согласно планам Пентагона, всего предполагается закупить 100 Raider, разрабатываемых корпорацией Northrop Grumman. Обойдется это налогоплательщикам, по оценкам экспертов, приводимым газетой Los Angeles Times, в $80 млрд Поскольку вся программа создания нового бомбардировщика-"невидимки" засекречена, ни минобороны , ни Northrop Grumman такой информацией не делятся. В середине 2011 года в обнародованном минобороны проекте закупок военных самолетов на грядущие три десятилетия говорилось, что ведомство намеревается приобретать В-21 за $550 млн каждый.

Пентагон ранее уже сообщал, что по мере поступления B-21 в авиачасти, ВВС начнут постепенно списывать свои другие тяжелые бомбардировщики — B-1 Lancer и B-2 Spirit. В то же время было решено, что B-52 Stratofortress и дальше — до 2050-х годов — будут оставаться основными стратегическими бомбардировщиками США, хотя они и были спроектированы еще в начале 1950-х годов. Эти самолеты, производство которых прекратилось еще в 1962 году, постоянно подвергаются модернизации. Размещаются B-52 на двух базах — Майно (штат Северная Дакота) и Барксдейл (штат Луизиана).

В настоящее время в ВВС насчитывается в общей сложности 157 бомбардировщиков. Для сравнения: в 1991 году на момент окончания военной операции США в районе Персидского залива против Ирака их было 290.

Повышенная выживаемость

"Мы создаем B-21 для замены наших устаревающих бомбардировщиков как самолет, обладающий повышенной выживаемостью, способный нести обычные и ядерные боеприпасы и наносить удары по целям по всему миру", — приводятся в распространенном заявлении слова начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфейна.

Ожидается, что В-21 сможет выполнять задачи как с пилотами на борту, так и без них — то есть в беспилотном режиме. Бомбардировщик будет в еще меньшей степени заметен для радаров противника, чем В-2, который также создавался с применением технологии «стелс». Конструкторы Northrop Grumman надеются достичь этого с помощью передовых композитных материалов, появившихся в последнее время.

Кроме того, он будет меньше по размерам, чем В-2, но сохранит его форму «летающего крыла». Возможно, уменьшится его радиус действия, а также максимальный вес боекомплекта. В то же время В-21 будет использовать более разнообразные бомбы и ракеты, чем его предшественники.

В марте 2018 года командир 412-го испытательного авиакрыла бригадный генерал Карл Шэфер заявил журналистам, что В-21 будет доставлен на калифорнийскую базу ВВС Эдвардс для наземных и летных испытаний в «ближайшем будущем».