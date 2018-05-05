Москва цветущая: какие растения украшают столичные улицы 

На особо охраняемых природных территориях столицы начали цвести яблони и груши, а во второй декаде мая зацветет сирень.
Раньше всех из растений в Москве начинают цвести, конечно, подснежники — в этом году они распустились в конце марта. Позднее всего, в сентябре, расцветают в парках астры, георгины и хризантемы.
Среди деревьев первоцветы — ольха, осина, ива и лиственница, они просыпаются в середине апреля, а позже всех, в конце июня — середине июля, цветет липа.
На редкие растения можно полюбоваться в Бирюлевском дендропарке — 5 мая там пройдет японский праздник цветения сакуры «Ханами».
В апреле в двух столичных парках для создания «Аллей долголетия» высаживали деревья: в Екатерининском — яблони, груши и вишни, а в парке «Сокольники» — липы. В создании «Аллей долголетия» принимали участие многодетные семьи и ветераны, а также министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева, депутаты Московской городской думы Вера Шастина и Ирина Назарова и скульптор и художник Александр Рукавишников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Пальчиков, руководитель Московской школы ухода за деревьями «Зеленый лес»:
— В столице сейчас уже активно зацветают черемуха, косточковые деревья — яблони, груши и потихоньку начинают подключаться вишни. Обратите внимание, что еще зацветает остролистный и ясенелистный клен, а скоро подоспеют тополь, сосна. Активно еще цветут различные луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты и многие другие. Этой красотой хочется любоваться, потому что цветение луковичных растений — достаточно короткое и редкое явление.
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