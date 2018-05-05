Москва цветущая: какие растения украшают столичные улицы

На особо охраняемых природных территориях столицы начали цвести яблони и груши, а во второй декаде мая зацветет сирень.

Раньше всех из растений в Москве начинают цвести, конечно, подснежники — в этом году они распустились в конце марта. Позднее всего, в сентябре, расцветают в парках астры, георгины и хризантемы.

Среди деревьев первоцветы — ольха, осина, ива и лиственница, они просыпаются в середине апреля, а позже всех, в конце июня — середине июля, цветет липа.

На редкие растения можно полюбоваться в Бирюлевском дендропарке — 5 мая там пройдет японский праздник цветения сакуры «Ханами».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Пальчиков , руководитель Московской школы ухода за деревьями «Зеленый лес»:

— В столице сейчас уже активно зацветают черемуха, косточковые деревья — яблони, груши и потихоньку начинают подключаться вишни. Обратите внимание, что еще зацветает остролистный и ясенелистный клен, а скоро подоспеют тополь, сосна. Активно еще цветут различные луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты и многие другие. Этой красотой хочется любоваться, потому что цветение луковичных растений — достаточно короткое и редкое явление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Душистая черемуха и кизильник украсили двор