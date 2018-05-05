Вандалы повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве

Полиция начала розыск вандалов, повредивших памятник в селе Красная Пахра в Новой Москве

Так, во время «осмотра объектов монументального искусства» работники администрации обнаружили, что неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, «а именно разрушили облицовочное мраморно-плиточное покрытие».

В МВД проводят проверку и устанавливают сумму ущерба. С места происшествия изъяли вещественные доказательства.