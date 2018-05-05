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Вандалы повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве
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Вандалы повредили памятник в Парке Победы в Новой Москве 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Полиция начала розыск вандалов, повредивших памятник в селе Красная Пахра в Новой Москве.
В полицию обратился замглавы администрации поселения Краснопахорское, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, во время «осмотра объектов монументального искусства» работники администрации обнаружили, что неизвестные повредили солнечные часы в форме звезды, «а именно разрушили облицовочное мраморно-плиточное покрытие».
В МВД проводят проверку и устанавливают сумму ущерба. С места происшествия изъяли вещественные доказательства.
Напомним, в январе вандалы повредили монумент «Здесь начинается Россия» на Камчатке.
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