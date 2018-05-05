Необыкновенный дар в военное время: история Авксентия Якименко

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 мая — РИА Новости Крым , Евгения Мартыненко. Ему 102 года, и он один из старейших боевых ветеранов крымского полуострова. Сегодня РИА Новости Крым рассказывает о жителе Бахчисарая Авксентии Дмитриевиче Якименко, на долю которого выпало немало — революция, голодомор, потеря семьи, тяжелая борьба за свободу своей страны, нелегкие послевоенные годы, а также противодействие преступности в мирное время.

Фото из личного архива ветерана Великой Отечественной войны Авксентия Якименко

Родом из царской России

Он родился в 1916 году на закате Российской империи. Разумеется, будучи годовалым ребенком, он не успел в полной мере прочувствовать царскую эпоху и последующую революцию, однако своим происхождением и почетным возрастом Авксентий Якименко очень гордится.

В 1932-1933-их годах семья Якименко, как и тысячи советских граждан, пережила голодомор. Он унес жизни 12 самых близких Авксентию Дмитриевичу людей. Он остался сиротой. От голодной смерти его спас брат, который работал на заводе, получал усиленный паек и делился им. Так и выжили.

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В ряды Советской Армии Авксентий Дмитриевич был призван в 1937 году. Два года он прослужил в районном военкомате старшим писарем, после чего был демобилизован. Однако спустя всего восемь дней его снова вызывают в райвоенкомат и назначают на должность начальника военно-учетного стола. Дом, работа, дом, работа — и так до лета 1941-го…

Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко (слева)

1418 дней и ночей: битва за жизнь

Немецко-фашистские войска перешли советскую границу 22 июня 1941 года. С первых дней войны Авксентий Якименко был направлен под Киев, в 266 дивизию. Он стал начальником продовольственного снабжения 1008 полка под командование генерал-лейтенанта Василия Хоменко. Вскоре после начала войны 266-ю дивизию перевели в Закавказский военный округ, который базировался в городе Ростов-на-Дону . Вот здесь Якименко и принял участие в боевых действиях.

"Бои были страшные, шли тяжелые кровопролитные сражения. Здесь в 1942 году я получил первое осколочное ранение правой ноги. Попал в госпиталь в городе Балтийск . Пробыл там недолго и сразу после выздоровления вернулся в ряды 266-й дивизии 1008 полка Красной Армии", — вспоминает ветеран.

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Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко

На восстановление здоровья и «зализывание ран» времени не было, ведь от своевременного обеспечения солдат зависело многое. Основной задачей подразделения Авксентия Дмитриевича было снабжение сил вооружением, боеприпасами, топливом, продовольствием и всем необходимым. День за днем советские солдаты вступали в бои с противником, штурмовали вражеские батареи и гнали немцев с наших территорий.

В 1943 году на Харьковском направлении дивизия Авксентия Якименко попала в окружение. Первым делом бойцы спрятали свои документы и попытались «замести следы», чтобы враги не пронюхали, кто они и откуда. Это был очень трудный для советских солдат этап, вспоминает ветеран, и выбраться из плена стало для бойцов главной целью. Кто бы знал тогда, что побег из концлагеря станет возможным не в силу физической подготовки и удачи, а благодаря удивительному дару Якименко.

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Дар убеждать

"Мое соединение попало в плен, мы оказались в концлагере. Мы знали, что надо оттуда сбегать, потому что ничем хорошим это не закончится, и начали думать, как это сделать. По долгу службы язык у меня был хорошо подвешен, я умел убеждать. Одним из надсмотрщиков был полицай из местных, и я убедил его, что нас нужно снабдить автоматом ППШ и двумя магазинами патронов", — рассказывает ветеран.

Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко (в нижнем ряду третий слева) с сослуживцами

"У него очень сильный дар убеждения, он его использовал по жизни, — подтверждает внук Авксентия Дмитриевича Алексей, который присутствует во время нашей беседы. — В общении с ним на все согласишься, он может эскимосам холодильники, а неграм обогреватели продать".

Так Якименко, обладая редкой силой воли и удивительным даром, основанным на сильном характере и остром живом уме, убедил полицая в скором приходе Советской Армии и неминуемой расплате за издевательства над советскими бойцами. И, по словам находчивого Авксентия Дмитриевича, только волшебная записка могла спасти его от гнева солдат. Он написал на листке бумаги, что полицай помог солдатам сбежать, и эту записку обменял на оружие, боеприпасы, трехсуточный паек и саперные ножницы.

Побег был продуман до мелочей. Вооружившись всем необходимым, Якименко вместе с товарищем перерезали проволоку и бросились в сторону примыкающего к концлагерю леса. Завидев вблизи немецкий патруль с собаками, советские солдаты дали очередь из автомата и тем самым отпугнули немцев. Расчистив себе путь, сослуживцы начали долгий путь к своим.

Дорога в родные места заняла у однополчан почти месяц. Путь лежал через горы и леса, из еды только ягоды, грибы и кора. Бойцы держались из последних сил и, наконец, они вышли к своим…

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Фото из личного архива ветерана Великой Отечественной войны Авксентия Якименко

Крымская операция

С боями полк Якименко продвигался через всю Украину к Крыму со стороны города Мелитополя в составе 8 Воздушной Армии, 4 Украинского фронта под командованием Федора Толбухина. В это время со стороны Керчи с боями продвигалась 51-я Армия под командованием Василия Петрова

Война потребовала мобилизации всех ресурсов и производственных возможностей страны, чтобы добиться полного удовлетворения потребности армии в вещах и продовольствии. Интендантские войска, занимающиеся обеспечением, непосредственно в крымских боевых действиях участия не принимали, однако благодаря их работе Красная Армия во время войны не только не ощущала недостатка в снабжении, но и располагала необходимыми резервами.

Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко

В результате совместных действий в ночь с 12 на 13 апреля 1944 года был освобожден город Симферополь, а за ним Бахчисарай, и, наконец, Севастополь.

"Мы гнали немцев из Севастополя, и помню, там была такая сушь, что и капли воды ни у кого не было! Каким я увидел Севастополь? Он был сильно разрушен… Стояла жара, мы зашли в освобожденный город, а там была засуха … и жуткий запах. Мало кто говорит об этом, но трупный запах был такой, что помню до сих пор", — поделился Авксентий Дмитриевич.

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А еще ветеран хорошо помнит реакцию крымчан на советские войска. Радовались, плакали, благодарили…

"Все радовались освобождению, а потом и радовались победе в мае 45-го! Нет слов, чтобы передать те эмоции", — говорит Якименко.

Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко (крайний справа)

После войны он остался в Севастополе. Этот город буквально восстанавливали из руин, и использовали для этого, в том числе, пленных немцев.

За боевые заслуги Авксентий Якименко награжден орденами «Красной Звезды», «Богдана Хмельницкого», «Отечественной войны II степени», медалями «За участие в героической обороне Кавказа», «За боевые заслуги» и 16-ю юбилейными медалями.

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Награды ветерана Великой Отечественной войны Авксентия Якименко

Послевоенные годы

В 1945 году, отпраздновав Великую Победу, Авксентий Якименко женился на Анне Спиридоновне, с которой познакомился в 43-м. В семье родилось двое детей — сын и дочь.

После Великой Отечественной Войны старший лейтенант Якименко служил в органах МВД , демобилизовавшись, переехал в Бахчисарай, работал на строительстве цементного завода, потом — мастером в «Севастопольстрое». И к военным наградам прибавились благодарности за труд.

С 1999 года он активный помощник совета ветеранов Бахчисарая, за что неоднократно награждался Почетными грамотами Республиканской организации ветеранов Крыма и властей города и района, а также постоянный участник военно-патриотических мероприятий. Несмотря на свой почтенный возраст, Авксентий Дмитриевич ежегодно посещает парады Победы и праздничные мероприятия, посвященные героизму советского народа в борьбе с немецко-фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны.

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Ветеран Великой Отечественной войны Авксентий Якименко