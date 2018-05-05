В ФБР произошли две громкие отставки

Пейдж попала под усиленный огонь критики со стороны американской администрации после того, как в близкие республиканцам масс-медиа произошла утечка ее текстовых сообщений со своим любовником, специальным агентом ФБР Питером Стржоком. Их этих текстов, полных едкой критики президента Дональда Трампа , следовало, что ФБР координировало с демократами усилия по дискредитации кандидата в президенты США от республиканцев и занималось поисками «российского следа» в его кампании. Прошлым летом Пейдж некоторое время работала в команде специального прокурора Роберта Мюллера , прежде чем вернуться к своим обязанностям в ФБР.

Текстовые сообщения дали повод республиканским законодателям выдвинуть обвинения в том, что некоторые члены ФБР, работающие над поиском «российского следа», имели изначально негативное и предвзятое отношение к Трампу.

Также ушел в отставку Джеймс Бейкер , бывший главный адвокат ФБР и один из ближайших советников бывшего директора ФБР Джеймса Коми . Второй источник телекомпании сказал, что его увольнение не связано с отставкой Пейдж, и оно стало для многих неожиданностью.

Бейкер уже заключил контракт с русофобским мозговым центром Lawfare, специализирующимся на вопросах национальной безопасности и связанным с известным Институтом Брукингса. В январе 2014 года Бейкер был назначен главным адвокатом ФБР, но был переведен с этой должности на другой пост в агентстве в прошлом году.