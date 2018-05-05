В ФБР произошли две громкие отставки 

Лиза Пейдж, которая работала в юридическом департаменте ФБР и являлась ближайшим советником бывшего заместителя директора Бюро Эндрю МакКейба, добровольно ушла в отставку в пятницу, сообщил источник CNN, близкий к ней.
Пейдж попала под усиленный огонь критики со стороны американской администрации после того, как в близкие республиканцам масс-медиа произошла утечка ее текстовых сообщений со своим любовником, специальным агентом ФБР Питером Стржоком. Их этих текстов, полных едкой критики президента Дональда Трампа, следовало, что ФБР координировало с демократами усилия по дискредитации кандидата в президенты США от республиканцев и занималось поисками «российского следа» в его кампании. Прошлым летом Пейдж некоторое время работала в команде специального прокурора Роберта Мюллера, прежде чем вернуться к своим обязанностям в ФБР.
Текстовые сообщения дали повод республиканским законодателям выдвинуть обвинения в том, что некоторые члены ФБР, работающие над поиском «российского следа», имели изначально негативное и предвзятое отношение к Трампу.
Также ушел в отставку Джеймс Бейкер, бывший главный адвокат ФБР и один из ближайших советников бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Второй источник телекомпании сказал, что его увольнение не связано с отставкой Пейдж, и оно стало для многих неожиданностью.
Бейкер уже заключил контракт с русофобским мозговым центром Lawfare, специализирующимся на вопросах национальной безопасности и связанным с известным Институтом Брукингса. В январе 2014 года Бейкер был назначен главным адвокатом ФБР, но был переведен с этой должности на другой пост в агентстве в прошлом году.
В пятницу на отставку адвоката отреагировал экс-глава Бюро Джеймс Коми, который за последние месяцы стал одним из основных политических противников Трампа: "Джим Бейкер представляет лучшее, что есть в министерстве юстиции и ФБР, он защищает страну и верховенство закона на протяжении всей своей карьеры…он — целостный человек".