«КГК» планирует в Шадринске отключать горячую воду

В период с 10 мая по 22 августа 2018 года шадринцев ждут отключения горячей воды.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ПАО «КГК», меры необходимы для проведения специалистами гидравлических испытаний с целью выявления слабых мест и дефектов.

График отключения опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления Шадринска