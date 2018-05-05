«КГК» планирует в Шадринске отключать горячую воду 

В период с 10 мая по 22 августа 2018 года шадринцев ждут отключения горячей воды.
Руководство Шадринского отделения ПАО «Курганская генерирующая компания» и Администрации города Шадринска согласовали графики отключения горячего водоснабжения и отключения подачи теплоносителя на нужды ГВС для потребителей с установленными в подвальных помещениях водяными подогревателями.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ПАО «КГК», меры необходимы для проведения специалистами гидравлических испытаний с целью выявления слабых мест и дефектов.
График отключения опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления Шадринска