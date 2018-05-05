Ещё
Спикер кубанского заксобрания выступил на открытии всероссийского конкурса-конференции «KubanCTF-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер кубанского заксобрания выступил на открытии всероссийского конкурса-конференции «KubanCTF-2018» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Открытие всероссийского конкурса-конференции по практической информационной безопасности «KubanCTF-2018» состоялось 4 Мая в стенах Молодёжного центра на улице Сормовской. Свои награды здесь получили лучшие юнные специалисты в области криптографии и математики, ставшие призерами соответствующей всероссийской межрегиональной школьной олимпиады олимпиад.
Помимо главы регилонального ЗакСо мероприятие также посетили вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов, начальник подразделения краевого ФСБ по Краснодарскому краю Илья Крылов, руководитель краевого департамента информатизации и связи Евгений Юшков, и.о. ректора Кубанского государственного технологического университета Ирина Красина, депутаты кубанского парламента Олег Бойченко и Алексей Титов, депутат Гордумы Краснодара Андрей Раззорёнов.
На открытии конференции Юрий Бурлачко напомнил о том, что давно сказанная фраза: «Кто владеет информацией, владеет миром» с годами только подтверждает свою актуальность. Также спикер ЗСК подчеркнул важность заявленных для обсуждения на «KubanCTF-2018» вопросов: «Несанкционированное получение информации стало в современном мире глобальной угрозой, от которой страдают государства, корпорации, рядовые граждане. Каждое государство прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить свою кибер-безопасность от разведывательных действий спецслужб иностранных государств», — сказал Юрий Бурлачко.
Большое значение в связи с этим несет конструктивное взаимодействие органов власти со специалистами в сфере информационной безопасности, уточнил спикер ЗСК. Он отметил роль одного из организаторов конференции в создании нового сайта кубанского парламента: «Сегодня сайт законодательного собрания края, который создавала группа под руководством Андрея Раззорёнова, уже работает, и я приглашаю вас посетить его страницы. Он не только удобен в пользовании, но и обладает высокой степенью надежности», — акцентировал Бурлачко.
Сама конференция продлиться двое суток. А в рамках нее пройдут практические обсуждения самых актуальных направлений в информационной безопасности, которые пройдут на площадках круглых столов и секций. Среди участников обсуждений будут представители МВД и ФСБ, преподаватели южных вузов, а также специалисты по защите безопасности из других отраслей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Краснодаре среди задержанных активистов оказался лидер штаба Навального Супружеская пара погибла в погребе в Электростали Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 397
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре63
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива591
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ54
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ284
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии363
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение