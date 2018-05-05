Спикер кубанского заксобрания выступил на открытии всероссийского конкурса-конференции «KubanCTF-2018»

Открытие всероссийского конкурса-конференции по практической информационной безопасности «KubanCTF-2018» состоялось 4 Мая в стенах Молодёжного центра на улице Сормовской. Свои награды здесь получили лучшие юнные специалисты в области криптографии и математики, ставшие призерами соответствующей всероссийской межрегиональной школьной олимпиады олимпиад.

На открытии конференции Юрий Бурлачко напомнил о том, что давно сказанная фраза: «Кто владеет информацией, владеет миром» с годами только подтверждает свою актуальность. Также спикер ЗСК подчеркнул важность заявленных для обсуждения на «KubanCTF-2018» вопросов: «Несанкционированное получение информации стало в современном мире глобальной угрозой, от которой страдают государства, корпорации, рядовые граждане. Каждое государство прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить свою кибер-безопасность от разведывательных действий спецслужб иностранных государств», — сказал Юрий Бурлачко.

Большое значение в связи с этим несет конструктивное взаимодействие органов власти со специалистами в сфере информационной безопасности, уточнил спикер ЗСК. Он отметил роль одного из организаторов конференции в создании нового сайта кубанского парламента: «Сегодня сайт законодательного собрания края, который создавала группа под руководством Андрея Раззорёнова, уже работает, и я приглашаю вас посетить его страницы. Он не только удобен в пользовании, но и обладает высокой степенью надежности», — акцентировал Бурлачко.