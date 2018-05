Елена Шейдлина — российская принцесса инстаграма с нереальной внешностью

Нежная и хрупкая Елена Шейдлина — русская модель, но в первую очередь все же художник. Девушка с почти кукольной внешностью создает в своих работах яркий фантастический мир. А результаты выкладывает в Instagram, где у нее почти 4 миллиона подписчиков.

Елене 24 года, родилась в Саратове , сейчас живет в Санкт-Петербурге и учится в институте. Тяга к прекрасному у нее с детства, а развить свой талант девушка смогла благодаря маме и ее советам. После 9-го класса Елена окончила Саратовский колледж книжного бизнеса и информационных технологий, где выучилась на издателя, освоила навыки рисования и фотошопа, которые активно применяет в своем творчестве. Параллельно учебе будущая модница занималась изучением фотографии и искусства, тратя на это практически все свободное время.

Источник: design your trust

